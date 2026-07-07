Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7: Xuất nhập khẩu ước đạt 659,6 tỷ USD, tăng 28,1%

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí thành viên Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng và Quốc hội.

Phiên họp tập trung thảo luận về: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 659,6 tỷ USD, tăng 28,1%

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, về công tác chỉ đạo, điều hành, trong tháng 7, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát chương trình, kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhiệm vụ phát triển KTXH.

Về thể chế, đã ban hành 47 văn bản quy phạm để cụ thể hóa các luật, nghị quyết; tập trung tổng rà soát hệ thống pháp luật; chỉ đạo rất khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, văn bản trình Quốc hội bảo đảm tiến độ và chất lượng. Khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 3.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với địa phương (ngày 4/7/2026); Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đã làm việc với nhiều địa phương đôn đốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng, phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thường trực Chính phủ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với đó, tổ chức trang trọng, ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Nhiều vướng mắc được tập trung xử lý; đưa vào vận hành Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Tập trung khắc phục hậu quả bão lũ tại một số tỉnh miền núi phía bắc; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học tại các xã biên giới; xử lý các vấn đề phát sinh sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Đồng thời, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, phân giới cắm mốc biên giới đất liền; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vướng mắc, khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan khai thác IUU…

Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026, phiên họp thống nhất đánh giá, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; CPI tháng 7 ước giảm 0,12% so với tháng trước, bình quân 7 tháng ước tăng 4,39%; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1,83 triệu tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán.

Giải ngân vốn đầu tư công hết tháng 7 ước đạt 425,3 nghìn tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch (so với cùng kỳ năm trước cao hơn 86,8 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối và khoảng 3,6% về tỉ lệ).

Thu hút vốn FDI tiếp tục là điểm sáng, vốn đăng ký mới đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58%, vốn FDI thực hiện đạt 15,2 tỷ USD, tăng 11,8%. Kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng ước đạt 659,6 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ.

Các ngành sản xuất duy trì xu hướng tích cực; xuất khẩu rau quả tháng 7 đạt 1,12 tỷ USD (vượt 1 tỷ USD/tháng, cao nhất từ trước đến nay); chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 14,5% so với cùng kỳ, 7 tháng tăng hơn 11,4% (cao nhất từ 2019), trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,1%; thu hút trên 13,9 triệu lượt khách quốc tế (cao nhất từ trước đến nay), tăng 13,8%.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường.