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ClockThứ Năm, 16/07/2026 12:40

Nâng cao hiệu quả công tác văn hóa, văn nghệ trong tình hình mới

HNN.VN - Sáng 16/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị giao ban công tác văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trao đổi những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Lấy hiệu quả, chất lượng sáng tạo và sự lan tỏa các giá trị văn hóa làm thước đo công tác văn hóa, văn nghệBộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thôngPhát huy vai trò “đi trước, mở đường” của ngành Tuyên giáo và dân vận trong giai đoạn phát triển mới24 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi thành phố Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn

 Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự có UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục; đại diện các xã, phường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Khánh Hùng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Trong bối cảnh đó, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững. Công tác văn hóa, văn nghệ cần tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng Huế trở thành đô thị xanh, thông minh và giàu bản sắc.

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng đánh giá, 6 tháng đầu năm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Tuy nhiên, trước những tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường và không gian mạng, lĩnh vực văn hóa, văn nghệ vẫn còn những vấn đề đặt ra, đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý và phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ.

 UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng phát biểu tại hội nghị 

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị hội nghị tập trung thảo luận 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ khó khăn trong phát triển văn hóa, văn nghệ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; nâng cao chất lượng quản lý, huy động nguồn lực xã hội hóa cho bảo tồn và phát huy di sản; đánh giá đúng thực trạng, định hướng phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ; nâng cao chất lượng các giải thưởng, trại sáng tác và công tác bảo tồn nghề truyền thống; cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và thành phố vào thực tiễn; đồng thời tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới và Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Thành ủy Huế; nghe báo cáo tình hình công tác quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời đánh giá khuynh hướng sáng tác, tình hình đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn thành phố.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để đại diện các sở, ngành, địa phương và các hội chuyên ngành trao đổi, phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, góp phần xây dựng nền văn hóa Huế tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để tham mưu Thường trực Thành ủy chỉ đạo, hoàn thiện các cơ chế, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, tạo động lực để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của TP. Huế trong giai đoạn mới.

ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
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