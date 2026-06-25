Bí thư Chi bộ trẻ ở Hà Lương

Mai Bá Phúc Lộc cùng đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường trên tuyến sông qua địa bàn.

Khi người trẻ được đặt niềm tin

Nhận nhiệm vụ mới ở TDP Hà Lương cách đây chưa lâu, Mai Bá Phúc Lộc thường bắt đầu công việc khi nhiều người còn chưa thức giấc. Tranh thủ về với dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, anh cùng Chi ủy thống nhất những việc cần làm để TDP mới Hà Lương với 725 hộ, 2.972 nhân khẩu, sau hợp nhất sớm vào nền nếp.

Tốt nghiệp chính quy ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Huế, từng có nhiều cơ hội lựa chọn công việc, nhưng Lộc quyết định ở lại quê hương. Từ phong trào đoàn, khuyến học, mặt trận đến công tác chi bộ, anh trưởng thành từng bước từ cơ sở. Trước khi cùng Hà Lương bước vào chặng đường mới, anh là Bí thư Chi bộ TDP Thanh Hà.

Theo Phúc Lộc, càng tham gia phong trào, càng đi nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh, anh càng thấy mình gắn bó với địa bàn dân cư. Điều giữ chân anh là những buổi đi khảo sát hộ nghèo, những lần vận động giúp người bệnh nặng, người gặp tai nạn, trẻ em khó khăn. Với Lộc, làm cơ sở là phải biết vui với niềm vui của dân và biết trăn trở với nỗi lo của dân. Mỗi trường hợp được hỗ trợ kịp thời, mỗi việc, mỗi mục tiêu nhỏ được người dân đồng thuận trở thành động lực để anh tiếp bước.

Ông Phan Đình Toan, Tổ trưởng TDP Thanh Hà (cũ) chia sẻ: Bí thư Chi bộ Mai Bá Phúc Lộc là cán bộ trẻ trưởng thành từ phong trào, năng nổ, có uy tín, luôn lắng nghe và sống chan hòa với người dân.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu Trần Ngọc Dương, Hà Lương là một trong những TDP mới có quy mô lớn, yêu cầu cao về năng lực điều hành, tập hợp lực lượng và tạo đồng thuận giữa hai địa bàn cũ. Việc chỉ định đồng chí Mai Bá Phúc Lộc đảm nhận Bí thư Chi bộ Hà Lương được Đảng ủy phường xem xét, lựa chọn trên cơ sở quá trình rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn và sự tín nhiệm ở cơ sở.

“Điều chúng tôi kỳ vọng ở đồng chí Lộc không chỉ là sức trẻ, mà là khả năng tập hợp, kết nối đội ngũ, biết lắng nghe và tranh thủ sự góp ý của những cán bộ có kinh nghiệm ở cơ sở; đồng thời khơi dậy tinh thần tham gia của lực lượng trẻ. Nếu làm được điều đó, TDP mới sẽ nhanh chóng ổn định, tạo nền tảng cho bước phát triển tiếp theo”, đồng chí Trần Ngọc Dương tin tưởng.

Tạo đồng thuận từ những việc nhỏ

Theo Bí thư Chi bộ Mai Bá Phúc Lộc, việc sáp nhập hai TDP không chỉ là thay đổi địa giới mà còn là quá trình kết nối con người, cách làm và nếp sinh hoạt đã hình thành nhiều năm. Vì vậy, điều quan trọng nhất là tạo được sự đồng thuận, phân công đúng người, đúng việc để bộ máy mới vận hành thông suốt.

Lộc quan niệm: “Người trẻ có thế mạnh về công nghệ, về cách tổ chức phong trào; còn thế hệ đi trước có kinh nghiệm, uy tín. Sức trẻ chỉ thực sự phát huy khi biết lắng nghe, học hỏi và kết nối với những người đi trước”.

Một trong những nhiệm vụ Lộc ưu tiên hiện nay là kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng, huy động đoàn viên hỗ trợ người dân sử dụng VNeID và các dịch vụ số.

Sau sắp xếp, bộ máy TDP Hà Lương tinh gọn hơn, nhưng yêu cầu đặt ra đối với cán bộ cơ sở cũng cao hơn. Từ những ngày đầu, hình ảnh người bí thư trẻ bền bỉ bám địa bàn, biết lắng nghe dân và kết nối các lực lượng ở cơ sở đang tạo nên một khởi đầu tốt đẹp cho Hà Lương trên chặng đường mới.