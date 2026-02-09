Triển khai đồng bộ, đúng tiến độ công tác bầu cử tại 15 xã, phường

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố làm trưởng đoàn.

Chủ động chỉ đạo, ban hành đầy đủ kế hoạch

Thông tin tại buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Minh Long cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 15 xã, phường được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo quy định của pháp luật.

Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, UBND các xã, phường đã quyết định thành lập 15 Ủy ban bầu cử với tổng số 243 thành viên; đồng thời thành lập 83 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với 1.010 thành viên. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng thành phần, số lượng và hoàn thành theo các mốc thời gian luật định.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Minh Long, Ủy ban bầu cử các xã, phường đã tiến hành ấn định và công bố số lượng đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND được bầu tại mỗi đơn vị theo đúng quy định. Trên địa bàn 15 xã, phường đã ấn định tổng cộng 83 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, trong đó có 8 đơn vị bầu 5 đại biểu, 18 đơn vị bầu 4 đại biểu, 55 đơn vị bầu 3 đại biểu và 2 đơn vị bầu 2 đại biểu.

Cùng với đó, việc phân chia khu vực bỏ phiếu được thực hiện chặt chẽ, khoa học, phù hợp với điều kiện dân cư, địa bàn và giao thông. Đến nay, 15/15 xã, phường đã hoàn thành việc phân chia 200 khu vực bỏ phiếu, bảo đảm thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND, lực lượng công an, tổ dân phố, thôn và các cơ quan liên quan. Việc rà soát, đối chiếu thông tin được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm không bỏ sót, không ghi trùng cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Tính đến ngày 3/2/2026, 15/15 xã, phường đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri với tổng số khoảng 262.491 cử tri. Danh sách được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các địa phương và các địa điểm sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện để cử tri kiểm tra, phản ánh và đề nghị điều chỉnh, bổ sung thông tin theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Minh Long phát biểu tại buổi kiểm tra

Hiệp thương đúng quy định, an ninh cơ bản ổn định

Thông tin tại hội nghị cho biết, trong hai ngày 2 và 3/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 – 2031. Kết quả, 15/15 xã, phường đã thống nhất danh sách sơ bộ 538 người ứng cử, bầu 281 đại biểu HĐND cấp xã; không có trường hợp tự ứng cử.

Cơ cấu người ứng cử bảo đảm tính đại diện, cân đối, với 39,41% là nữ; 32,34% dưới 40 tuổi; 23,23% là người dân tộc thiểu số; 10,04% là người ngoài Đảng. Trình độ chuyên môn của người ứng cử cơ bản đáp ứng yêu cầu, trong đó trên 88% có trình độ đại học trở lên.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các địa phương đã nêu một số vướng mắc, kiến nghị đề xuất giảm số màu in phiếu bầu; cơ chế, mức hỗ trợ kinh phí cho công tác bầu cử; việc thống kê danh sách cử tri, nhất là số lượng lớn cử tri đi làm ăn xa, cũng như cách thức đối khớp dữ liệu trên phần mềm quản lý dân cư và phương án xử lý phù hợp. Các sở, ngành liên quan đã trao đổi, giải đáp cụ thể các kiến nghị của địa phương.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các xã, phường trong công tác chuẩn bị bầu cử. Với sự chỉ đạo, phân công rõ ràng, đến nay các địa phương cơ bản đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, đây là giai đoạn “nước rút” trước thời điểm bỏ phiếu, vì vậy công tác chuẩn bị cần tiếp tục thực hiện với tinh thần chu đáo, cẩn trọng và chặt chẽ hơn nữa.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tập trung cao độ, theo hướng chuyên đề, chuyên sâu, bảo đảm thống nhất, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Hệ thống truyền thanh, các hình thức tuyên truyền tại xã, phường cần được rà soát, nâng cao hiệu quả. Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời rà soát, tổng hợp, báo cáo Ủy ban Bầu cử theo quy định.

Đối với Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các địa phương cần chủ động bố trí thời gian phù hợp, hoàn thành đầy đủ các nội dung quan trọng để kết thúc hiệp thương theo đúng quy định; những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải kịp thời báo cáo để được hướng dẫn, xử lý.

Về lập và niêm yết danh sách cử tri, đây là nội dung đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải thực hiện hết sức chặt chẽ. Các địa phương có tính chất đặc thù cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để đối khớp, kiểm tra kỹ lưỡng, thống nhất phương thức thực hiện và xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh. Liên quan đến cơ sở vật chất, kinh phí, trên cơ sở tính toán nhu cầu thực tế, Sở Tài chính chủ trì xây dựng kế hoạch dự trù các khoản chi, bảo đảm đúng quy định.

Cùng với đó, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, rà soát, đánh giá cụ thể từng khu vực, chủ động các phương án xử lý tình huống; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị; rà soát cơ sở vật chất, phương án giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn.