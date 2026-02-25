Bảo đảm quyền bầu cử cho lao động đi làm xa

Rà soát danh sách cử tri tại điểm niêm yết cử tri trên địa bàn phường Thủy Xuân

Nắm chắc từng cử tri

Những ngày này, bà Lê Thị Hậu, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hà Úc 3, xã Phú Vinh cùng đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn, Công an xã phụ trách địa bàn và lực lượng dân quân thôn miệt mài “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm danh sách các gia đình có người thân đi làm ăn xa.

Theo bà Hậu, hiện thôn Hà Úc có khoảng 200 lao động đi làm ăn xa, trong đó có nhiều trường hợp làm việc tại các tỉnh, thành trong nước và không ít người tham gia lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. Phần lớn vẫn đăng ký thường trú tại địa phương nhưng thời gian sinh sống, làm việc thường xuyên thay đổi. Ngay khi có hướng dẫn của cấp trên, thôn đã chủ động thành lập tổ rà soát, cập nhật thông tin từng trường hợp; đồng thời mở sổ theo dõi tại nhà văn hóa để Nhân dân kịp thời thông báo tình hình cư trú, nguyện vọng tham gia bầu cử của con em mình, bảo đảm việc lập danh sách cử tri chính xác, đúng quy định.

“Việc nắm chắc từng trường hợp giúp thôn không bị động khi lập danh sách cử tri, tránh sai sót, bỏ sót”, bà Hậu cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thoa ở thôn Hà Úc 3 chia sẻ: “Tôi thường xuyên điện thoại cho hai người con đang đi làm xa để hỏi rõ có sắp xếp về đi bỏ phiếu được không, rồi báo lại với thôn. Làm vậy vừa bảo đảm quyền lợi cho con, vừa giúp địa phương thuận lợi trong công tác tổ chức bầu cử”.

Theo ông Phạm Phụng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Vinh, hiện địa phương có hơn 1.700 lao động đi làm ăn xa. Số lượng lớn, trong khi nơi ở và việc làm thường xuyên thay đổi, khiến công tác lập danh sách cử tri đối mặt nhiều khó khăn. Nếu không rà soát kỹ, rất dễ xảy ra tình trạng trùng lặp hoặc bỏ sót, ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân và chất lượng tổ chức bầu cử. Vì vậy, UBND xã chỉ đạo các thôn phối hợp với công an và gia đình để đối chiếu dữ liệu dân cư, xác minh thực tế, phân loại rõ trường hợp sẽ tham gia bỏ phiếu tại nơi thường trú hay nơi tạm trú. Theo quy định, cử tri đi làm ăn xa vẫn được ghi tên vào danh sách tại nơi thường trú, trừ khi có nguyện vọng bỏ phiếu tại nơi khác; mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri theo đúng quy định của pháp luật.

Linh hoạt nhưng chặt chẽ

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, quyền bầu cử là quyền hiến định của công dân từ đủ 18 tuổi trở lên. Việc đi làm ăn xa không làm mất hay hạn chế quyền này.

Thông tư số 21/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ đã cụ thể hóa nhiều nội dung nhằm bảo đảm quyền bầu cử trong bối cảnh biến động dân cư ngày càng lớn, đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động nắm chắc tình hình cư trú, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định.

Ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Huế cho biết, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố đã ban hành Văn bản số 74/SNV-XDCQ ngày 7/1/2026 hướng dẫn cụ thể cho các xã, phường trên địa bàn. Theo đó, trường hợp công dân đã khai báo tạm vắng thì không ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi thường trú; công dân có quyền đăng ký để được ghi tên và bỏ phiếu tại nơi tạm trú. Trường hợp chưa khai báo tạm vắng, dù vắng mặt dài ngày, UBND cấp xã vẫn ghi tên vào danh sách, trừ khi có thông báo nguyện vọng không tham gia bỏ phiếu tại nơi thường trú.

Đối với cử tri trở về địa phương trong khoảng thời gian từ sau khi niêm yết danh sách đến trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ, UBND cấp xã vẫn xem xét bổ sung tên và cấp thẻ cử tri theo quy định.

Bên cạnh rà soát trực tiếp, nhiều địa phương đẩy mạnh tuyên truyền qua các nhóm Zalo, facebook của thôn, tổ dân phố; hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận bỏ phiếu nơi khác; vận động gia đình chủ động cung cấp thông tin, phối hợp xác nhận kịp thời. Công tác lập, niêm yết danh sách cử tri được thực hiện công khai, đúng trình tự, tạo điều kiện để Nhân dân giám sát và phản ánh sai sót nếu có.

Trong bối cảnh lao động dịch chuyển ngày càng lớn, việc bảo đảm quyền bầu cử cho cử tri đi làm ăn xa không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là thước đo hiệu quả quản lý dân cư, sự chủ động của chính quyền cơ sở và ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình. Khi chính quyền nắm chắc tình hình, Nhân dân tích cực phối hợp, mỗi lá phiếu dù được thực hiện tại quê nhà hay nơi mưu sinh xa xứ đều góp phần thể hiện ý chí, nguyện vọng của công dân. Đó cũng chính là nền tảng để cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố Huế diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.