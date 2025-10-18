Trung Quốc công bố Sáng kiến Hợp tác hành lang vận tải biển xanh quốc tế

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại lễ khai mạc Diễn đàn Hàng hải Quốc tế 2025 diễn ra ngày 19/10 ở Thượng Hải, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã công bố Sáng kiến Hợp tác hành lang vận tải biển xanh quốc tế, nhằm thúc đẩy ngành hàng hải toàn cầu cùng hợp tác xây dựng một hệ sinh thái vận tải biển an toàn, hiệu quả và thân thiện hơn với môi trường.

Theo sáng kiến, với tinh thần tự nguyện và cởi mở, các bên tham gia sẽ cùng thực hiện bảy nhóm giải pháp hợp tác chính để phát triển những hành lang hàng hải xanh quốc tế: Từng bước xây dựng mạng lưới hành lang vận tải biển xanh quốc tế, hình thành khung hợp tác đa phương bền vững; Thúc đẩy phát triển đội tàu xanh, ít phát thải carbon, gia tăng tỷ lệ tàu sử dụng năng lượng sạch trên những tuyến hành lang vận tải biển xanh; Xây dựng các cảng (gần) không phát thải carbon, khuyến khích tàu sử dụng điện bờ khi neo đậu, đồng thời tăng cường năng lực tiếp nhiên liệu xanh và cơ sở hạ tầng hỗ trợ tại cảng;

Nâng cao năng lực cung ứng nhiên liệu xanh, hình thành chuỗi cung ứng khép kín từ sản xuất, vận chuyển đến lưu trữ; đồng thời cùng nhau thiết lập hệ thống chứng nhận nhiên liệu hàng hải bền vững được công nhận đa phương; Phát huy vai trò phối hợp giữa Chính phủ và thị trường, thúc đẩy việc ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương giữa những cơ quan quản lý, doanh nghiệp cảng biển và hãng tàu ở nhiều cấp độ khác nhau; Chia sẻ các kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất trong phát triển hàng hải xanh; Thúc đẩy đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực hàng hải xanh.

Tại diễn đàn, nhiều thành quả hợp tác cụ thể về xây dựng hành lang vận tải biển xanh cũng đã được công bố, gồm: Hành lang vận tải xanh kỹ thuật số Thượng Hải-Barcelona; Hành lang vận tải xanh Thượng Hải-Antwerp-Bruges; Sáng kiến chung Hành lang vận tải biển xanh Thượng Hải-Melbourne; Hành lang vận tải xanh Thanh Đảo-Hamburg; Hành lang vận tải xanh Thanh Đảo-Wilhelmshaven; Hành lang vận tải xanh Ninh Ba Châu Sơn-Liên minh cảng HAROPA (Pháp); Hành lang vận tải xanh Thượng Hải-Los Angeles/Long Beach đã hoàn thành giai đoạn mục tiêu đầu tiên.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Vu Phúc Lâm, Chủ nhiệm Ủy ban Giao thông Thượng Hải, cho biết: “Cảng Thượng Hải hiện là một trong số ít cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhiên liệu LNG và methanol trực tiếp giữa các tàu. Thành phố đang tích cực xây dựng trung tâm cung ứng nhiên liệu xanh quốc tế, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của ngành hàng hải toàn cầu.”

Hiện nay, mạng lưới kết nối vận tải biển của Trung Quốc liên tục giữ vị trí số một thế giới trong nhiều năm, với 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ký các hiệp định hàng hải song phương và đa phương với Trung Quốc./.