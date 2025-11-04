  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Tổng thống Mỹ D. Trump ký sắc lệnh giảm thuế hàng hóa Trung Quốc

ClockThứ Tư, 05/11/2025 14:44
Ngày 4/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh giảm 1/2 mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc liên quan đến hoạt chất fentanyl, qua đó chính thức hóa một phần thỏa thuận mà ông Trump đạt được với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc hôm 30/10 vừa qua.

Mỹ đầu tư 1,4 tỷ USD xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm nội địaẨm thực - nhịp cầu văn hóa nối Việt Nam với bạn bè thế giớiĐiều gì diễn ra tiếp theo sau thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung?

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng, Washington, DC. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN 

Ngay sau khi trở lại Nhà Trắng với cương vị Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai từ hồi đầu năm nay, ông Trump đã quyết định áp thuế bổ sung 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc là nguồn cung chính các chất liên quan đến fentanyl đưa vào Mỹ - loại ma túy đã phá hủy nhiều gia đình và cộng đồng trên khắp nước Mỹ.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hôm 30/10 vừa qua, Bắc Kinh đã cam kết tăng cường kiểm soát và ngăn chặn dòng chảy các tiền chất dùng để sản xuất fentanyl sang Mỹ. Đáp lại, Washington tuyên bố sẽ hạ mức thuế bổ sung từ 20% xuống còn 10%, có hiệu lực từ ngày 10/11. Sắc lệnh mà Tổng thống Trump ký ngày 4/11 chính thức thực thi thỏa thuận này, đồng thời nêu rõ giới chức Mỹ sẽ giám sát việc Trung Quốc thực hiện cam kết đối với thỏa thuận.

Theo Nhà Trắng, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo cũng đạt được một số thỏa thuận khác, trong đó có việc tiếp tục tạm ngừng áp các mức thuế mang tính đáp trả lẫn nhau đến ngày 10/11/2026.

Từ đầu năm đến nay, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã gia tăng khi Washington và Bắc Kinh liên tiếp áp thuế đối với sản phẩm của mỗi bên, có thời điểm mức thuế lên tới 3 chữ số, ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động thương mại song phương cũng như hoạt động của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa phái đoàn hai nước trong những tháng gần đây, đặc biệt là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình được xem là đã giúp hạ nhiệt căng thẳng và duy trì sự hòa hoãn tạm thời trong quan hệ thương mại giữa hai nước thêm khoảng 1 năm.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: giảm thuếhàng hóaTrung Quốc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ 70 tấn hàng hóa cho người dân Huế

Ngày 4/11, Đoàn công tác của Văn phòng Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm, hỗ trợ hàng hóa giúp người dân TP. Huế khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ 70 tấn hàng hóa cho người dân Huế
Chợ ngày lũ: Thực phẩm khô được ưu tiên

Trước tình hình ngập lụt trên diện rộng, tại một số điểm còn khô ráo, người dân vẫn tranh thủ mua hàng hóa phục vụ đời sống. Do nguồn cung thực phẩm bị ảnh hưởng khi vận chuyển do ngập lụt, giá cả một số mặt hàng có biến động nhẹ, không đa dạng.

Chợ ngày lũ Thực phẩm khô được ưu tiên

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top