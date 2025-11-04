Tổng thống Mỹ D. Trump ký sắc lệnh giảm thuế hàng hóa Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng, Washington, DC. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Ngay sau khi trở lại Nhà Trắng với cương vị Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai từ hồi đầu năm nay, ông Trump đã quyết định áp thuế bổ sung 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc là nguồn cung chính các chất liên quan đến fentanyl đưa vào Mỹ - loại ma túy đã phá hủy nhiều gia đình và cộng đồng trên khắp nước Mỹ.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hôm 30/10 vừa qua, Bắc Kinh đã cam kết tăng cường kiểm soát và ngăn chặn dòng chảy các tiền chất dùng để sản xuất fentanyl sang Mỹ. Đáp lại, Washington tuyên bố sẽ hạ mức thuế bổ sung từ 20% xuống còn 10%, có hiệu lực từ ngày 10/11. Sắc lệnh mà Tổng thống Trump ký ngày 4/11 chính thức thực thi thỏa thuận này, đồng thời nêu rõ giới chức Mỹ sẽ giám sát việc Trung Quốc thực hiện cam kết đối với thỏa thuận.

Theo Nhà Trắng, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo cũng đạt được một số thỏa thuận khác, trong đó có việc tiếp tục tạm ngừng áp các mức thuế mang tính đáp trả lẫn nhau đến ngày 10/11/2026.

Từ đầu năm đến nay, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã gia tăng khi Washington và Bắc Kinh liên tiếp áp thuế đối với sản phẩm của mỗi bên, có thời điểm mức thuế lên tới 3 chữ số, ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động thương mại song phương cũng như hoạt động của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa phái đoàn hai nước trong những tháng gần đây, đặc biệt là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình được xem là đã giúp hạ nhiệt căng thẳng và duy trì sự hòa hoãn tạm thời trong quan hệ thương mại giữa hai nước thêm khoảng 1 năm.