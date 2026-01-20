  • Huế ngày nay Online
Khơi dậy trách nhiệm cộng đồng

HNN - Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường Hương An đã và đang tổ chức triển khai các hoạt động, phong trào thi đua với nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu nhằm cụ thể hóa 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 Các nhà tài trợ phối hợp với UBND phường Hương An trao quà,  giúp người dân ổn định cuộc sống sau lũ lụt tháng 10 và 11/2025

Phường Hương An được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của 3 phường gồm: Hương An, Hương Sơ và An Hòa, với diện tích tự nhiên 19,43km2; dân số 35.885 người.

Với phương châm gần dân, sát dân, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường đã phát huy hiệu quả sức mạnh vận động, tập hợp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong nhiều phong trào thi đua thiết thực. Đáng chú ý là việc tiếp tục duy trì và hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng” đã nhận được sự đồng thuận, tích cực tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân, với hàng ngàn lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia.

Năm 2024 - 2025 trên địa bàn phường đã tổ chức hơn 10 đợt cao điểm ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng”, thu hút hơn 3.000 lượt người tham gia, giải quyết trên 15 điểm nổi cộm về vệ sinh môi trường. Tại lễ ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” gắn với phát động phong trào “Vì một Hương An văn minh, thân thiện, giàu bản sắc” sau khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, MTTQ phường đã phối hợp trao tặng 30 suất quà cho hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng.

Phong trào “Sắc hồng Cố đô” do MTTQ thành phố Huế (cũ) phát động đã khơi dậy nét văn hóa Huế trong lòng người dân Hương An nói chung và thành phố Huế nói riêng, góp phần hiện thực hóa Đề án “Huế - Thành phố bốn mùa hoa”. Hiện trên địa bàn phường đã triển khai trồng, chăm sóc hơn 1.500 cây hoa hồng tại 33 điểm công cộng với tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng. Riêng An Hòa có 9 điểm với 120 cây, tổng kinh phí 14,5 triệu đồng; Hương Sơ có 6 điểm với 1.200 cây tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng và Hương An (cũ) có 18 điểm với 220 cây tổng kinh phí 66 triệu đồng.

Mô hình “Điểm xanh văn hóa” là một trong những điểm nhấn có sức lan tỏa, tạo sự đồng thuận xã hội cao. Mô hình đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong việc biến các điểm đen về môi trường, tệ nạn xã hội thành điểm nhấn về cảnh quan “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Vui khỏe - An Toàn”, góp phần chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh của cộng đồng dân cư.

Hương An đã triển khai xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng 8 “Điểm xanh văn hóa” với tổng kinh phí gần 4,5 tỷ đồng. MTTQ phường phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến hơn 1.000m² đất và tài sản trên đất trị giá hơn 6 tỷ đồng để mở rộng 10 tuyến kiệt.

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hương An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ phường triển khai tổ chức xây dựng tuyến đường Cao Văn Khánh “Văn minh, thân thiện, an toàn, giàu bản sắc”. Qua đó, vận động Nhân dân tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, đóng góp, ủng hộ gần 20 triệu đồng xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc đoạn đường từ cầu Cổ Bưu đến trụ sở cơ quan Đảng ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường với hơn 100 hộ gia đình tham gia.

Tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại phường Hương An diễn ra vào tháng 11/2025, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường bày tỏ mong muốn cán bộ và Nhân dân tổ dân phố tăng cường đoàn kết, đồng hành cùng với chính quyền địa phương xây dựng phường Hương An ngày càng thân thiện, giàu bản sắc, sớm đạt chuẩn phường văn minh đô thị...

Bài, ảnh: Phước Ly
