ASEAN+3 nhất trí hợp tác giải quyết thách thức nguồn cung dầu thô

Các quan chức tham dự Hội nghị ASEAN+3 tại Uzbekistan.

Tuyên bố chung nêu rõ cần chú ý đến các rủi ro phát sinh từ sự biến động quá mức và các động thái hỗn loạn trên thị trường tài chính, sẵn sàng ứng phó phù hợp với điều kiện trong nước đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chủ nghĩa đa phương và tái khẳng định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, không phân biệt đối xử, tự do, công bằng, cởi mở, toàn diện, bình đẳng và minh bạch.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama, người đồng chủ trì cuộc họp cho biết, các nước đã nhất trí cần hợp tác khu vực và cam kết giúp đỡ lẫn nhau trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Giữa tháng 4, Nhật Bản đã cam kết gói hỗ trợ tài chính trị giá 10 tỷ USD giúp các nước châu Á khác cải thiện chuỗi cung ứng năng lượng. Sáng kiến này tập trung vào việc cung cấp các khoản vay để giúp các quốc gia mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ.

