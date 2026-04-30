ASEAN+3 nhất trí hợp tác giải quyết thách thức nguồn cung dầu thô

ClockThứ Ba, 05/05/2026 13:20
Trong tuyên bố chung thông qua tại cuộc họp bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) diễn ra ở Uzbekistan, ngày 3/5, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của ASEAN cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN+3) đã chia sẻ mối quan ngại về nguồn cung dầu thô trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông, đồng thời nhất trí tiếp tục hợp tác để giải quyết các thách thức chung.

 Các quan chức tham dự Hội nghị ASEAN+3 tại Uzbekistan.

Tuyên bố chung nêu rõ cần chú ý đến các rủi ro phát sinh từ sự biến động quá mức và các động thái hỗn loạn trên thị trường tài chính, sẵn sàng ứng phó phù hợp với điều kiện trong nước đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chủ nghĩa đa phương và tái khẳng định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, không phân biệt đối xử, tự do, công bằng, cởi mở, toàn diện, bình đẳng và minh bạch.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama, người đồng chủ trì cuộc họp cho biết, các nước đã nhất trí cần hợp tác khu vực và cam kết giúp đỡ lẫn nhau trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Giữa tháng 4, Nhật Bản đã cam kết gói hỗ trợ tài chính trị giá 10 tỷ USD giúp các nước châu Á khác cải thiện chuỗi cung ứng năng lượng. Sáng kiến này tập trung vào việc cung cấp các khoản vay để giúp các quốc gia mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ.

Theo nhandan.vn
Nga và Cộng hòa Congo thúc đẩy hợp tác chiến lược đa lĩnh vực

Ngày 29/4, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou N’Guesso nhân chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo châu Phi tới Nga. Cuộc thảo luận tập trung vào việc thắt chặt quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trên 4 trụ cột chính

Chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hơn nữa, đặc biệt trên các trụ cột: bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; an ninh năng lượng và hạ tầng chiến lược; ngoại giao; giao lưu nhân dân và văn hóa...

ASEAN, EU nhất trí sớm triển khai hiệp định vận tải hàng không đầu tiên giữa hai tổ chức khu vực trên thế giới

ASEAN-EU thống nhất sẽ sớm triển khai Hiệp định Vận tải hàng không toàn diện ASEAN-EU (CATA) - hiệp định vận tải hàng không đầu tiên giữa hai tổ chức khu vực trên thế giới, nhằm tăng cường kết nối giữa người dân và nền kinh tế hai khu vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác về kinh tế số trên cơ sở Hiệp định khung ASEAN về kinh tế số (DEFA).

Thách thức trên lộ trình xây dựng thế giới không vũ khí hạt nhân

Trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, trong khi các cơ chế kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị đa phương đối mặt nhiều thách thức, Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), diễn ra từ ngày 27/4 đến 22/5 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thế giới đứng trước sự chọn lựa cần thiết phải củng cố cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đây là thời điểm cần gạt bỏ bất đồng, tiếp tục đối thoại, vì một thế giới hòa bình không có vũ khí hạt nhân.

