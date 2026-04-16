Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Công dân toàn cầu, dẫn đầu giảm nhựa”

Ban tổ chức trao thưởng cho các trường học tại Cuộc thi “Công dân toàn cầu, dẫn đầu giảm nhựa”

Đây là cuộc thi nhằm vinh danh những sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa xuất sắc của học sinh khối Trung học Cơ sở (THCS) trên địa bàn.

Bắt đầu từ tháng 2 năm 2026, cuộc thi “Công dân toàn cầu, dẫn đầu giảm nhựa” được phát động với mục tiêu nâng cao nhận thức, trao quyền và khuyến khích học sinh chủ động đề xuất các sáng kiến phân loại rác tại nguồn và giảm nhựa ngay trong môi trường học đường.

Sau hơn 2 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, tạo nên phong trào lan tỏa khắp thành phố với sự tham gia của 60 trường THCS, sự đồng hành của hơn 100 giáo viên hướng dẫn và đặc biệt là 500 em học sinh của các đội, nhóm.

Các bài dự thi thể hiện sự phong phú, đa dạng với nhiều nội dung được tích hợp trong cùng một sản phẩm, từ việc thiết kế các sản phẩm truyền thông bằng hình ảnh, âm thanh, video clip đến các sản phẩm tái chế và ứng dụng công nghệ. Những ý tưởng không chỉ đa dạng về hình thức mà còn rất sáng tạo, thú vị cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tinh thần đổi mới của các em học sinh.

Bà Hoàng Ngọc Tường Vân, Quản lý DA TVA chia sẻ: “Mỗi thay đổi lớn đều bắt đầu từ những hành động nhỏ, và các em học sinh cùng thầy cô chính là những người đang khởi tạo sự thay đổi đó trong nhà trường. Tinh thần chủ động, ý tưởng sáng tạo của các em trong việc giảm rác thải nhựa đang góp phần đưa Huế hướng tới một đô thị phát triển bền vững, thông minh. Chúng tôi kỳ vọng phong trào được lan tỏa mạnh mẽ, duy trì và nhân rộng hơn nữa trong mỗi trường học và cộng đồng”.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho ý tưởng “Green School - Hành trình giảm sinh rác nhựa và tái sinh tái tạo” của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi; giải Nhì thuộc về các Trường THCS Lộc Vĩnh và THCS Phạm Văn Đồng và 4 giải Ba thuộc về các Trường THCS Chu Văn An, THCS Trần Đăng Khoa, THCS Vinh Hiền và THCS Lê Thuyết.