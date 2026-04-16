Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Công dân toàn cầu, dẫn đầu giảm nhựa”

HNN.VN - Ngày 22/4, Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” (DA TVA) phối hợp với Sở GD&ĐT thành phố tổ chức lễ trao giải và tổng kết Cuộc thi “Công dân toàn cầu, dẫn đầu giảm nhựa”.

 Ban tổ chức trao thưởng cho các trường học tại Cuộc thi “Công dân toàn cầu, dẫn đầu giảm nhựa”

Đây là cuộc thi nhằm vinh danh những sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa xuất sắc của học sinh khối Trung học Cơ sở (THCS) trên địa bàn.

Bắt đầu từ tháng 2 năm 2026, cuộc thi “Công dân toàn cầu, dẫn đầu giảm nhựa” được phát động với mục tiêu nâng cao nhận thức, trao quyền và khuyến khích học sinh chủ động đề xuất các sáng kiến phân loại rác tại nguồn và giảm nhựa ngay trong môi trường học đường.

Sau hơn 2 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, tạo nên phong trào lan tỏa khắp thành phố với sự tham gia của 60 trường THCS, sự đồng hành của hơn 100 giáo viên hướng dẫn và đặc biệt là 500 em học sinh của các đội, nhóm.

Các bài dự thi thể hiện sự phong phú, đa dạng với nhiều nội dung được tích hợp trong cùng một sản phẩm, từ việc thiết kế các sản phẩm truyền thông bằng hình ảnh, âm thanh, video clip đến các sản phẩm tái chế và ứng dụng công nghệ. Những ý tưởng không chỉ đa dạng về hình thức mà còn rất sáng tạo, thú vị cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tinh thần đổi mới của các em học sinh.

Bà Hoàng Ngọc Tường Vân, Quản lý DA TVA chia sẻ: “Mỗi thay đổi lớn đều bắt đầu từ những hành động nhỏ, và các em học sinh cùng thầy cô chính là những người đang khởi tạo sự thay đổi đó trong nhà trường. Tinh thần chủ động, ý tưởng sáng tạo của các em trong việc giảm rác thải nhựa đang góp phần đưa Huế hướng tới một đô thị phát triển bền vững, thông minh. Chúng tôi kỳ vọng phong trào được lan tỏa mạnh mẽ, duy trì và nhân rộng hơn nữa trong mỗi trường học và cộng đồng”.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho ý tưởng “Green School - Hành trình giảm sinh rác nhựa và tái sinh tái tạo” của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi; giải Nhì thuộc về các Trường THCS Lộc Vĩnh và THCS Phạm Văn Đồng và 4 giải Ba thuộc về các Trường THCS Chu Văn An, THCS Trần Đăng Khoa, THCS Vinh Hiền và THCS Lê Thuyết.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, việc trả lời công dân phải đúng thời hạn, rõ ràng, minh bạch, bám sát nội dung kết luận tại buổi tiếp, hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.

Tăng trưởng thương mại toàn cầu chậm lại

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo tăng trưởng thương mại thế giới chậm lại trong năm 2026 sau khi đạt kết quả tích cực vào năm ngoái, đồng thời cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Trung Đông có thể gây thêm áp lực lên thương mại toàn cầu.

Bắc Âu dẫn đầu bảng xếp hạng hạnh phúc toàn cầu

Với mức độ tin cậy xã hội cao, hệ thống phúc lợi toàn diện, môi trường sống chất lượng, các nước Bắc Âu “thống trị” bảng xếp hạng theo báo cáo “Hạnh phúc Thế giới năm 2026” do Liên hợp quốc bảo trợ, được công bố ngày 19/3. Việt Nam xếp thứ 45, tăng 1 bậc so với năm 2025.

Sức hút mạnh mẽ của điểm đến Việt Nam trong mắt du khách Pháp

Tại Hội chợ Du lịch toàn cầu năm 2026, Việt Nam cùng nhiều quốc gia trong khu vực châu Á như Nepal, Ấn Độ, Thái Lan... được giới thiệu như những điểm đến giàu trải nghiệm cho du khách quốc tế. Theo đó, di sản văn hóa, ẩm thực đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên phong phú là những yếu tố giúp thương hiệu Việt để lại nhiều ấn tượng.

