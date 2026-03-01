Cần mạnh tay xử lý hành vi vứt rác bừa bãi

Rác vứt bừa bãi, chất đống ra đường gây ô nhiễm môi trường

Không những ở thành thị mà ở khu vực nông thôn, việc thu gom rác cũng được thực hiện nền nếp, có lịch gom rác cụ thể theo từng xóm, thôn... Trong khi các phong trào Ngày Chủ nhật xanh, bảo vệ môi trường, sạch nhà đẹp ngõ được triển khai đồng bộ, thì ở không ít khu dân cư, một thực trạng đáng buồn vẫn diễn ra.

Nơi tôi ở là một xóm nhỏ dọc bờ kênh, không khí trong lành, thoáng đãng nên người dân thường xuyên đi bộ thể dục vào buổi sáng, chiều. Để bảo vệ sự sạch, đẹp của đường xóm, người dân nhiều lần tự đứng ra dọn vệ sinh, thu gom rác vương vãi hai bên đường. Do một số người thường xuyên mang rác đến đổ trộm, bà con phải cắm biển “Cấm đổ rác” nhắc nhở; thế nhưng, tấm biển ấy dường như không đủ sức răn đe.

Vừa dọn dẹp, anh Nguyễn Văn Minh, tổ dân phố Tây Thượng, phường Mỹ Thượng bức xúc: “Chúng tôi đã nhiều lần dọn sạch, cắm các biển cấm; nhưng cứ vài hôm lại thấy rác chất đống, từ bao ni lông, rác sinh hoạt đến xà bần xây dựng. Mùi hôi bốc lên nồng nặc, nhất là những ngày nắng nóng. Có những người vứt rác còn vứt luôn tấm biển cảnh báo xuống bờ kênh”.

Đỉnh điểm là vào một buổi chiều, khi bà con trong xóm đang tổng vệ sinh thì một người đàn ông từ xóm khác chở một xe rùa đầy rác đến, ngang nhiên đổ ngay tại vị trí đã được dọn sạch. Thấy vậy, một người tiến lại nhắc nhở, đề nghị không được đổ rác bừa bãi vì nơi đây đã có biển cấm.

Thay vì tiếp thu, người đàn ông kia vẫn thản nhiên trút rác xuống, còn buông lời thách thức. Đến khi người dân dọa sẽ báo công an về hành vi vứt rác thải không đúng nơi quy định, người đàn ông đó mới bỏ đi.

Câu chuyện trên không phải là cá biệt. Tại nhiều khu dân cư hiện nay, tình trạng đổ rác sai quy định vẫn diễn ra phổ biến. Một số người vì tiện đường, vì ngại đi xa đến điểm tập kết rác, hoặc đơn giản là thờ ơ với môi trường sống chung, đã chọn cách vứt rác bừa bãi dù đã có thông báo về thời gian thu gom rác tại từng cửa nhà. Họ quên rằng, mỗi túi rác mình tiện tay vứt xuống chính là gánh nặng cho cộng đồng và là mầm mống của ô nhiễm.

Rác thải sinh hoạt nếu không được thu gom, xử lý đúng cách sẽ gây ô nhiễm đất, nước, không khí; là nơi phát sinh ruồi, muỗi, chuột bọ và nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Đặc biệt, vào mùa mưa, rác còn làm tắc cống rãnh, gây ngập úng cục bộ. Còn mùa nắng nóng thì mùi hôi tỏa ra nồng nặc. Không ít vụ tranh cãi, mâu thuẫn giữa các hộ dân cũng bắt nguồn từ chuyện rác thải, làm rạn nứt tình làng nghĩa xóm.

Điều đáng nói là trong khi nhiều địa phương đang nỗ lực xây dựng khu dân cư văn minh, tuyến đường xanh - sạch - đẹp, thì chỉ một vài hành vi thiếu ý thức cũng đủ phá hỏng công sức của tập thể. Việc đặt biển cấm, tổ chức dọn vệ sinh định kỳ hay vận động người dân nâng cao ý thức sẽ khó đạt hiệu quả nếu vẫn còn những cá nhân coi thường quy định chung.

Để chấm dứt tình trạng này, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở. Những trường hợp cố tình đổ rác sai quy định cần được nhắc nhở, lập biên bản và xử phạt theo quy định pháp luật. Quan trọng hơn, người dân phải tự ý thức rằng bảo vệ môi trường không phải là khẩu hiệu, mà là trách nhiệm và ý thức của mỗi người.

Một khu dân cư sạch đẹp không thể chỉ trông chờ vào vài người tâm huyết. Đó phải là kết quả của sự đồng lòng, tôn trọng lẫn nhau và ý thức chung tay gìn giữ môi trường sống. Đừng để những bao rác vô tình trở thành nguyên nhân của những lời qua tiếng lại, những mâu thuẫn không đáng có.

Ai cũng muốn không gian sống xanh, sạch, đẹp, nhưng sẽ trọn vẹn hơn nếu mỗi người biết nghĩ xa hơn cánh cửa nhà mình, rằng con đường, góc hẻm, bãi đất trống kia cũng là một phần của ngôi nhà chung. Chỉ khi ý thức được điều đó, nạn vứt rác bừa bãi mới thực sự được đẩy lùi, trả lại môi trường trong lành cho cộng đồng.