Ngày 9/9 diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia về 80 năm Quốc hội Việt Nam

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển” sẽ diễn ra ngày 9/9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV hồi tháng 6 vừa qua. (Ảnh: DUY LINH) 

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dự và đồng chủ trì Hội thảo cùng các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc một số tỉnh, thành phố phía bắc; đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương; lãnh đạo các viện nghiên cứu, trường đại học; các chuyên gia, nhà khoa học.

Hội thảo là dịp quan trọng để nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, khẳng định những giá trị lịch sử và vai trò trung tâm của Quốc hội trong hệ thống chính trị.

Đồng thời, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những yêu cầu đổi mới để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới. 

Các tham luận và ý kiến tại Hội thảo sẽ tập trung phân tích sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Quốc hội trong 80 năm qua; làm rõ quá trình Quốc hội thực hiện các chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Các ý kiến cũng sẽ đề xuất định hướng, giải pháp để xây dựng Quốc hội dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Theo nhandan.vn
