Sử dụng tối ưu dữ liệu dân cư quốc gia cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 15/11, tại Hội trường Diên hồng, Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu cũng nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia trình bày Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, ngày 16/5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 46 để lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc bầu cử lần này sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI được triệu tập chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày bầu cử. Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 được triệu tập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử.

Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, pháp luật và căn cứ vào chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội đã có nghị quyết về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Như vậy, Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được rút ngắn so với nhiệm kỳ trước đây.

“Đây là một vấn đề cần thiết để kịp thời kiện toàn nhân sự bộ máy Nhà nước và bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, tổng thể và kịp thời bắt tay ngay vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp. Chủ trương này mang tính tất yếu khách quan và hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp,” ông Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh.

Xác định cuộc bầu cử là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026; để lãnh đạo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, Bộ Chính trị đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 8 yêu cầu nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử và bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành một cách dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân.

Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị, giới thiệu những người ứng cử là phải tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và điều kiện để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trong Chỉ thị, Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh, không đưa vào danh sách ứng cử những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, đối tượng bị thanh tra, kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực, người đứng đầu cơ quan tổ chức, đơn vị để xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mất đoàn kết nghiêm trọng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện bầu cử phải bảo đảm đủ số lượng, chú trọng chất lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý, tăng số lượng đại biểu chuyên trách, bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ và người dân tộc thiểu số và có tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi và các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ và đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân và các hiệp hội, nghiệp đoàn trong sản xuất kinh doanh.

Trong Chỉ thị cũng lưu ý, việc lựa chọn giới thiệu những người ứng cử phải bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật. Đặc biệt, quán triệt cho tốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn của Bộ Chính trị đề ra.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhằm để động viên mọi cử tri tự giác, chủ động tham gia bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đúng pháp luật và bảo đảm cuộc bầu cử thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng phải chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kiên quyết đấu tranh phòng, chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại của cuộc bầu cử.

Các địa phương, các cơ quan chức năng phải có phương án chủ động đối phó với những tình huống bất ngờ như thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tổ chức ngày bầu cử.

Thực hiện Chỉ thị số 46, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 36 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hướng dẫn số 36 mới kế thừa các nội dung phù hợp của Hướng dẫn số 36 trước đây (năm 2021) và bổ sung các quan điểm mới về công tác cán bộ, cụ thể hóa một số nội dung nhằm khắc phục vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Về tiêu chuẩn đại biểu, Hướng dẫn số 36 nhấn mạnh kiên quyết không giới thiệu, đưa vào danh sách ứng cử đối với những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng bảo thủ, cục bộ, trì trệ; đang bị điều tra, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán khi có dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các đơn vị để xảy ra những vụ việc tiêu cực, mất đoàn kết; cán bộ có vi phạm hoặc bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2021-2026, hoặc cán bộ có người thân vi phạm pháp luật...

Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu phải kiên quyết không để lọt vào những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền vào ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp... tham gia ứng cử, song cũng cần quan tâm giới thiệu những chuyên gia giỏi về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao, luật gia giỏi có uy tín, am hiểu sâu về pháp luật quốc tế, cùng với doanh nhân xuất sắc, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân.

Đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách, ngoài các tiêu chuẩn chung, người ứng cử cần được đào tạo cơ bản về pháp luật, có trình độ chuyên môn cao về khoa học công nghệ, tài chính, ngân hàng, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số.

Hướng dẫn số 36 cũng quy định cụ thể về độ tuổi và tiêu chuẩn của các chức danh chuyên trách. Thời điểm tính tuổi tham gia đại biểu Quốc hội chuyên trách và Hội đồng nhân dân chuyên trách nhiệm kỳ 2026-2031 là từ tháng 3/2026. Người lần đầu ứng cử phải đủ tuổi tham gia ít nhất một khóa.

Về công tác nhân sự, Ban Tổ chức Trung ương lưu ý các lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, nếu trúng cử, sẽ đảm nhận chức danh Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành phố. Nguyên tắc chung là mỗi người không giữ quá hai chức danh lãnh đạo.

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, cần phát huy dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu người ứng cử. Đối với đảng viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách, phải được cấp ủy, tổ chức Đảng có thẩm quyền quản lý đảng viên đồng ý.

Sử dụng tối ưu dữ liệu dân cư quốc gia

Giới thiệu Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức bầu cử, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hòa Bình cho biết, thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 199 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2025 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Để đảm bảo cho cuộc bầu cử tiến hành, diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm theo đúng cái yêu cầu của Chỉ thị 46, thực sự là Ngày hội của toàn dân, Chỉ thị đã xác định và giao nhiệm vụ cho 11 bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp.

Theo đó, Bộ Nội vụ được xác định là cơ quan thường trực của Chính phủ trong việc tổ chức, hướng dẫn bầu cử, thực hiện các nhóm nhiệm vụ chính bao gồm tham mưu hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức bầu cử và công tác thi đua, kiểm tra, đôn đốc, thi hành pháp luật về bầu cử, xác định đơn vị hành chính chính xã ở các hải đảo để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân, theo dõi, tổng hợp tình hình và tiến độ bầu cử, công tác chuẩn bị bầu cử...

Đối với các địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ về công tác bầu cử. Hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã đã triển khai khẩn trương, tích cực Chỉ thị.

Để đảm bảo cuộc bầu cử thành công, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ 10 nhiệm vụ cần lưu ý, gồm:

Đảm bảo công tác nhân sự đúng định hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, có chất lượng, đúng cơ cấu, thành phần và tính dân chủ; đẩy mạnh hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử, kiểm tra đôn đốc các cấp thực hiện quy định pháp luật;

Tăng cường thông tin tuyên truyền, chủ động phản bác thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá; đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin và hạ tầng số, an toàn tuyệt đối về thông tin liên lạc..;

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung tại các địa bàn trọng điểm; sử dụng tối ưu dữ liệu dân cư quốc gia (phục vụ xây dựng danh sách cử tri, theo dõi tiến độ);

Đảm bảo đầy đủ kinh phí và hướng dẫn quyết toán theo quy định; chủ động phòng, chống dịch bệnh và thiên tai, xây dựng kịch bản ứng phó kịp thời;

Hướng dẫn ứng viên kê khai tài sản, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo liên quan đến ứng viên và giải quyết các điểm nóng;

Tăng cường trách nhiệm tổ chức thực hiện của các địa phương, đảm bảo chất lượng công tác hiệp thương và chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp./.