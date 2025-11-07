Thu gom bùn, rác sau lũ lụt của nhóm tình nguyện xã Bình Điền: Mô hình đáng nhân rộng

Nụ cười rạng rỡ của tình nguyện viên xã Bình Điền khi chung tay cùng Huế khắc phục hậu quả lũ lụt

Nhóm tình nguyện xã Bình Điền được thành lập từ chủ trương của Đảng ủy xã Bình Điền. Mục tiêu ban đầu là nhằm hỗ trợ P. Kim Trà dọn rác, vệ sinh môi trường sau lũ với lực lượng dự kiến khoảng 20 - 30 người. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn phát động, số người đăng ký tham gia lên đến 80 người, đến từ hội phụ nữ, nông dân, đoàn viên thanh niên, giáo viên, người dân; doanh nghiệp…

“Sau khi biết P. Kim Trà nhiều nơi vẫn còn ngập, chưa thể dọn dẹp, trong khi một số phường, tuyến đường ở trung tâm thành phố nước đã rút, khối lượng rác thải rất nhiều nên chúng tôi chủ động liên hệ với Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định, đề xuất tham gia hỗ trợ dọn dẹp rác thải và được Chủ tịch UBND thành phố cử về hỗ trợ một số tuyến đường của P. Thuận Hóa”, ông Nguyễn Tiến Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Điền cho hay.

Sáng sớm 5/11, nhóm tình nguyện 80 người của xã Bình Điền đã có mặt tại các tuyến đường: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong và Võ Văn Tần, đồng thời nhanh chóng phân chia công việc rõ ràng, khoa học. Sau 1 ngày hỗ trợ dọn dẹp rác thải, vệ sinh môi trường, những tuyến đường trên đã gần như khôi phục lại diện mạo ban đầu.

Trong quá trình dọn dẹp bùn, rác thải, mỗi nhóm được phân công phần việc cụ thể

“Đầu tiên, chúng tôi xác định lực lượng tham gia phải có sức khỏe, nhiệt tình, trách nhiệm, đồng thời, quán triệt quan điểm đi để hỗ trợ và đặt tính hiệu quả lên hàng đầu, chứ không phải đi để “làm màu”. Sau khi xác định và nhất trí với mục tiêu đề ra, nhóm định hình công việc để từ đó chuẩn bị dụng cụ hợp lý. Mỗi người tham gia bắt buộc phải có dụng cụ cá nhân phù hợp như xẻng, cào, chổi, xe rùa…”, ông Nguyễn Tiến Giang cho hay.

Để dọn dẹp rác thải nhanh, gọn, tránh tình trạng nơi tập trung quá nhiều người, nơi lại ít người, nhóm phân công từng tốp, từng vị trí cụ thể và thực hiện theo phương pháp cuốn chiếu. Trong đó, nhóm gom rác và tập kết rác triển khai trước, tiếp đến, nhóm thu gom, dọn bùn triển khai liền kề. Sau khi hoàn tất sẽ đến nhóm xịt rửa, vệ sinh triển khai công việc.

Bắt đầu triển khai, hoạt động của các nhóm chưa thật sự trơn tru. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn vừa làm vừa rút kinh nghiệm, cũng như có sự phối hợp nhịp nhàng với lãnh đạo địa phương, các lực lượng tại chỗ, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế… nên công việc diễn ra thuận lợi, hiệu quả. Ước tính, nhóm tình nguyện của xã Bình Điền đã dọn dẹp bùn, rác thải với khối lượng lên đến hàng trăm tấn.

“Cũng trong thời gian hỗ trợ, nhóm chúng tôi chủ động hoàn toàn trong di chuyển, ăn uống, nghỉ ngơi…, không để địa phương nơi đến phải bận lòng bởi họ đã quá vất vả với nhiều ngày khắc phục bão lũ”, ông Nguyễn Tiến Giang chia sẻ.

Cám ơn những hỗ trợ của nhóm tình nguyện xã Bình Điền, ông Nguyễn Đình Bách - Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa bày tỏ: “3 đợt lụt kéo dài vừa qua đã để lại trên địa bàn phường một lượng bùn và rác thải rất lớn. Mặc dù phường đã huy động tất cả lực lượng, cả hệ thống chính trị vào cuộc nhưng chưa thể khắc phục hết toàn bộ. Chính vì vậy, sự hỗ trợ của bà con xã Bình Điền ở 5 tuyến đường nói trên là rất kịp thời, đáng quý, góp phần quan trọng giúp P. Thuận Hóa khôi phục lại diện mạo sau bão lũ”.

Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định cho hay, hiện tại, thành phố đang rất cần sự chung tay của cả cộng đồng để khắc phục hậu quả thiên tai để lại. Tinh thần tình nguyện, tính hiệu quả trong công việc của nhóm tình nguyện xã Bình Điền rất đáng biểu dương. “Phương pháp dọn dẹp, thu gom bùn rác của nhóm tình nguyện xã Bình Điền thực hiện có tính hiệu quả cao; khích lệ tinh thần cho các lực lượng và cả cộng đồng trong việc chung tay cùng thành phố khắc phục, vệ sinh môi trường sau lũ lụt. Đây là mô hình đáng để nhân rộng, lan tỏa”, ông Phan Thiên Định nhìn nhận.