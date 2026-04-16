Quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới

HNN.VN - Ngày 15/5, tại TP. Huế, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới đến 720 đại biểu từ các tỉnh, thành phố: Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị   

Các đồng chí: Phạm Tất Thắng, UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế chủ trì hội nghị.

Tham dự có Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương trong cụm; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cùng 673 bí thư đảng ủy cấp xã, phường, đặc khu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, công tác dân tộc và công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài; là nhiệm vụ của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, toàn dân và toàn quân; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn sức mạnh nội sinh to lớn của đất nước.

Theo đồng chí Phạm Tất Thắng, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn nhất quán quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược; dân tộc và tôn giáo là bộ phận cấu thành quan trọng của khối đại đoàn kết ấy. Việc Ban Bí thư ban hành các văn bản về công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới tiếp tục khẳng định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Phạm Tất Thắng cũng chỉ rõ nhiều vấn đề mới đang đặt ra đối với công tác dân tộc, tôn giáo hiện nay như khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền còn lớn; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; các vấn đề xã hội phát sinh liên quan đến di cư tự do, tranh chấp đất đai, sinh kế; sự xuất hiện của các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới cùng tác động mạnh mẽ của không gian mạng đối với công tác quản lý Nhà nước và công tác tư tưởng.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng trong giai đoạn mới, đồng chí Phạm Tất Thắng yêu cầu tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, trước hết là tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các văn bản của Ban Bí thư, không dừng ở “biết” mà phải hiểu đúng, làm đúng, làm đến cùng và có kết quả cụ thể.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần khẩn trương cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả; khắc phục triệt để tình trạng hình thức, chung chung.

Cùng với đó, cần xây dựng và phát huy lực lượng nòng cốt là người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo - cầu nối trực tiếp, hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo vững về chính trị, sâu sát cơ sở, am hiểu văn hóa, giỏi công tác vận động, thích ứng với chuyển đổi số và yêu cầu quản trị mới.

Đồng chí Phạm Tất Thắng cũng yêu cầu tăng cường công tác phối hợp liên ngành, duy trì kết nối thông tin thông suốt giữa các cấp; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến khẳng định, hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới; là dịp để các địa phương quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chủ trương, định hướng của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, góp phần triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

ĐỨC QUANG
