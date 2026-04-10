Tránh lạm dụng khen thưởng, cần tiêu chí rõ ràng

Góp ý vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế Nguyễn Thị Sửu nêu hàng loạt kiến nghị nhằm siết chặt tiêu chí, nâng chất lượng và tính minh bạch của công tác khen thưởng.

Trước hết, về tiêu chí khen thưởng (điều 5), đại biểu Nguyễn Thị Sửu đồng tình với ý kiến đại biểu trước đó về việc cần giới hạn số lần khen thưởng cho một hình thức đối với cùng một đối tượng.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Sửu, quy định “thành tích đến đâu khen thưởng đến đó” nếu thiếu tiêu chí định lượng cụ thể sẽ dễ dẫn đến tình trạng khen thưởng dàn trải, thiếu chọn lọc, thậm chí bị lạm dụng. Đại biểu đề nghị bổ sung giới hạn cụ thể, đồng thời xây dựng tiêu chí đánh giá rõ ràng, thiết lập cơ chế thẩm định định kỳ để kiểm soát chất lượng.

Liên quan quỹ thi đua và trách nhiệm chi thưởng (điều 11), đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng quy định hiện hành chưa rõ ràng, dễ gây lúng túng, nhất là trong các mô hình tổ chức nhiều cấp như đại học vùng. Từ thực tế các đại học vùng có nhiều đơn vị thành viên, đại biểu đề nghị làm rõ khái niệm “cơ quan đề nghị khen thưởng”, đồng thời quy định theo nguyên tắc cấp nào trực tiếp quản lý quỹ và biên chế thì cấp đó chịu trách nhiệm chi trả.

Về việc nhận khen thưởng từ cá nhân, tổ chức nước ngoài (điều 14), đại biểu nhận định quy định cấm lợi dụng khen thưởng là cần thiết, song còn thiếu hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền và tiêu chí xác định vi phạm. Điều này có thể dẫn đến cách hiểu cứng nhắc, ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác quốc tế. Bà kiến nghị phân định rõ giữa việc nhận khen thưởng hợp pháp và hành vi lợi dụng; đồng thời giao thẩm quyền xác định cho các cơ quan chức năng phù hợp, kèm theo cơ chế báo cáo, thẩm định trước khi công nhận.

Ở tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu (điều 20), đại biểu Nguyễn Thị Sửu chỉ ra khái niệm “xã, phường, đặc khu tiêu biểu” còn mang tính định tính, thiếu tiêu chí cụ thể, dễ dẫn đến đánh giá chủ quan và thiếu đồng nhất giữa các địa phương. Vì vậy, cần bổ sung các tiêu chí định lượng như giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững, ứng dụng công nghệ, cải cách hành chính; đồng thời giao Chính phủ hoặc Bộ Nội vụ quy định chi tiết và thiết lập cơ chế giám sát định kỳ. Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cũng đề xuất bổ sung đối tượng là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt vào diện xét khen thưởng để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đối với quy định tặng lại Huân chương Hồ Chí Minh (điều 35), đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng việc cho phép xét tặng lại sau 15 năm nhưng chưa có cơ chế đánh giá lại thành tích một cách thực chất có thể khiến khen thưởng mang tính “duy trì”. Đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế đánh giá định kỳ 5 năm, nâng điều kiện xét tặng lại theo hướng phải có thành tích mới, mang tính đột phá; đồng thời công khai hồ sơ trên hệ thống thông tin quốc gia để tăng tính minh bạch và giám sát xã hội.

Về tiêu chuẩn khen thưởng cấp cao (các điều 44 và 73), đại biểu đánh giá việc nâng điều kiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 1 năm lên 2-3 năm là hợp lý. Tuy nhiên, quy định mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn tập thể có thể chưa phản ánh đúng vai trò lãnh đạo. Do đó, cần nghiên cứu cơ chế đặc thù để đánh giá, ghi nhận xứng đáng đối với người đứng đầu trong những trường hợp cụ thể.