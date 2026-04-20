Nhìn từ vùng đất di sản Huế

Cần hoàn thiện pháp luật

Luật TNTG có hiệu lực từ năm 2018 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đi vào nền nếp. Tại thành phố Huế, nơi hội tụ nhiều tôn giáo lớn và hàng trăm cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, Luật đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc bảo đảm quyền sinh hoạt tín ngưỡng của người dân; đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Những năm qua, các hoạt động tôn giáo trên địa bàn diễn ra ổn định, tuân thủ quy định pháp luật. Nhiều lễ hội truyền thống, nghi lễ tôn giáo được tổ chức trang nghiêm, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Huế. Các tổ chức, cơ sở tôn giáo tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đồng hành cùng chính quyền trong chăm lo đời sống Nhân dân.

Tuy vậy, thực tiễn triển khai Luật TNTG cho thấy một số quy định đã bộc lộ bất cập. Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Sở Tư pháp, sau 8 năm thực hiện, Luật TNTG đã khẳng định vai trò quan trọng nhưng cũng cần được rà soát, sửa đổi để đáp ứng yêu cầu mới. Thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định chưa theo kịp sự phát triển của đời sống xã hội, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Việc sửa đổi luật là cần thiết nhằm tiếp tục bảo đảm quyền tự do TNTG của người dân. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng minh bạch, thuận lợi hơn.

Quá trình sửa đổi cần chú trọng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý hoạt động TNTG.

Bảo đảm hài hòa

Huế là địa phương có đời sống tôn giáo phong phú, trong đó Phật giáo giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa - tinh thần của người dân. Việc sửa đổi Luật TNTG không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn tác động trực tiếp đến sinh hoạt tôn giáo hằng ngày.

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cho rằng: Luật TNTG thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Phật sự, song vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện. Luật đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm quyền sinh hoạt tôn giáo chính đáng của tăng ni, phật tử. Trong quá trình thực hiện vẫn còn một số thủ tục cần được đơn giản hóa hơn nữa, nhất là trong đăng ký hoạt động, tổ chức sự kiện tôn giáo.

Theo Hòa thượng Thích Huệ Phước, Huế là vùng đất di sản với hệ thống chùa chiền, cơ sở tôn giáo có giá trị lịch sử lâu đời. Việc quản lý, tu bổ, sử dụng các cơ sở này cần có cơ chế linh hoạt, hài hòa giữa bảo tồn di sản và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của người dân.

Thực tế cho thấy, nhiều cơ sở TNTG tại Huế vừa là nơi sinh hoạt tâm linh, vừa là điểm đến du lịch văn hóa. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các ngành, nhất là văn hóa và tôn giáo, nhằm quản lý, khai thác hiệu quả giá trị di sản gắn với phát triển bền vững.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc truyền bá giáo lý, tổ chức sinh hoạt tôn giáo trên không gian mạng ngày càng phổ biến. Đây là vấn đề mới, đòi hỏi luật sửa đổi phải có quy định cụ thể, vừa bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, vừa ngăn ngừa việc lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Từ thực tiễn tại Huế có thể thấy, việc sửa đổi Luật TNTG không chỉ nhằm khắc phục những bất cập hiện nay mà còn hướng đến xây dựng một khung pháp lý hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển.

Theo các chuyên gia, luật sửa đổi cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục khẳng định và bảo đảm quyền tự do TNTG của người dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; hoàn thiện quy định về tài sản, đất đai của cơ sở tôn giáo; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Đối với Huế, việc hoàn thiện luật còn góp phần quan trọng trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất di sản, nơi mà TNTG gắn bó chặt chẽ với đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Luật TNTG khi được sửa đổi, bổ sung phù hợp không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động TNTG mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.