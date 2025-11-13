Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng thăm, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định.

Phó Thủ tướng Chính phủ tặng quà động viên hai em Phạm Thị Hiền, Phạm Năng ở tổ dân phố Lương Hậu

Theo đó, Phó Thủ tướng đã đến thăm gia đình hai em Phạm Thị Hiền, Phạm Năng ở tổ dân phố Lương Hậu và gia đình ông Võ Viết Quang ở tổ dân phố Lương Xuân.

Tại các nơi đến thăm, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ân cần hỏi thăm tình hình đời sống, lắng nghe những chia sẻ của bà con về những khó khăn, mất mát sau mưa lũ.

Trước những tổn thất đó, Phó Thủ tướng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, khẳng định Chính phủ luôn quan tâm, theo dõi sát tình hình, chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định đời sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng động viên gia đình ông Võ Viết Quang ở tổ dân phố Lương Xuân

Phó Thủ tướng động viên bà con phát huy tinh thần kiên cường, đoàn kết, sớm ổn định sinh hoạt và khôi phục sản xuất. Đồng thời, đề nghị chính quyền các cấp cần quan tâm hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người già, trẻ nhỏ, bảo đảm không ai bị thiếu đói, rét hay bị bỏ lại phía sau.

Dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã trao quà động viên các hộ dân, gửi lời thăm hỏi, chúc bà con giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nỗ lực vươn lên, sớm khôi phục cuộc sống thường nhật; đồng thời khẳng định quyết tâm của các cấp, ngành trong việc chung tay giúp người dân Huế vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và sản xuất.