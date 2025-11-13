  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 13/11/2025 19:57

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng thăm, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

HNN.VN - Chiều tối 13/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã đến thăm, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại phường Hương Thủy, thành phố Huế.

Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định.

 Phó Thủ tướng Chính phủ tặng quà động viên hai em Phạm Thị Hiền, Phạm Năng ở tổ dân phố Lương Hậu  

Theo đó, Phó Thủ tướng đã đến thăm gia đình hai em Phạm Thị Hiền, Phạm Năng ở tổ dân phố Lương Hậu và gia đình ông Võ Viết Quang ở tổ dân phố Lương Xuân.

Tại các nơi đến thăm, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ân cần hỏi thăm tình hình đời sống, lắng nghe những chia sẻ của bà con về những khó khăn, mất mát sau mưa lũ.
 
Trước những tổn thất đó, Phó Thủ tướng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, khẳng định Chính phủ luôn quan tâm, theo dõi sát tình hình, chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định đời sống.
 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng động viên gia đình ông Võ Viết Quang ở tổ dân phố Lương Xuân

Phó Thủ tướng động viên bà con phát huy tinh thần kiên cường, đoàn kết, sớm ổn định sinh hoạt và khôi phục sản xuất. Đồng thời, đề nghị chính quyền các cấp cần quan tâm hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người già, trẻ nhỏ, bảo đảm không ai bị thiếu đói, rét hay bị bỏ lại phía sau.

Dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã trao quà động viên các hộ dân, gửi lời thăm hỏi, chúc bà con giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nỗ lực vươn lên, sớm khôi phục cuộc sống thường nhật; đồng thời khẳng định quyết tâm của các cấp, ngành trong việc chung tay giúp người dân Huế vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Lê Thọ
28 đội tham gia diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng

Sáng 13/11, UBND TP. Huế tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng, an toàn thông tin thành phố năm 2025, với chủ đề “Diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng, an toàn thông tin mô phỏng quy trình tấn công, khai thác, phát tán mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền (ransomware) qua thư điện tử”.

28 đội tham gia diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng
Xử lý hơn 20 xe khách “trá hình” núp bóng hợp đồng, du lịch trong đợt ra quân

Tối 12/11, Công an TP. Huế cho biết lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ra quân kiểm tra, xử lý đối với tình trạng xe hoạt động theo tuyến cố định nhưng “núp bóng” dưới hình thức vận chuyển khách hợp đồng, du lịch; thậm chí dừng đỗ, đón trả khách tùy tiện, gây mất trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Xử lý hơn 20 xe khách “trá hình” núp bóng hợp đồng, du lịch trong đợt ra quân
Cuộc hội ngộ của các tên tuổi họa sĩ tài danh xứ Huế

Những tác phẩm mỹ thuật của các họa sĩ tên tuổi xứ Huế nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Huế vừa được giới thiệu đến công chúng không chỉ cuốn hút bởi cảm xúc mà hơn nữa, đó như một cuộc hội ngộ đặc biệt của giới họa sĩ và người yêu nghệ thuật.

Cuộc hội ngộ của các tên tuổi họa sĩ tài danh xứ Huế

