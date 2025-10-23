Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra tuyến đường vào thôn Tân An bị sạt lở do nước biển xâm thực

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh và các sở, ngành kiểm tra tình trạng sạt lở

Đi cùng Phó Chủ tịch UBND TP. Huế còn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự khu vực, lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại.

Thực tế cho thấy, do mưa lớn, triều cường dâng, nước biển xâm thực gần 500m, nguy cơ cô lập 63 hộ dân, 190 nhân khẩu tại thôn Tân An.

Qua báo cáo tình hình, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương xã Phú Lộc trong việc xây dựng phương án với phương châm “4 tại chỗ” hỗ trợ lương thực thực phẩm, nước sinh hoạt cho các hộ dân của thôn trước nguy cơ bị chia cắt do sạt lở đường độc đạo vào thôn.

Tuyến đường vào thôn Tân An bị sạt lở do nước biển xâm thực ở xã Phú Lộc

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu địa phương không được chủ quan, lơ là; đồng thời, bám sát tình hình thực tế để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; nhanh chóng thống kê, báo cáo thiệt hại để UBND thành phố ban bố quyết định tình trạng khẩn cấp đối với điểm sạt lở trên địa bàn, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình đường vào thôn.