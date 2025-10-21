Sẵn sàng di dời hàng trăm hộ dân tại các điểm sạt lở

Xử lý đất đá sạt lở taluy tại Km 76-050

Sạt lở uy hiếp tuyến Quốc lộ 49

Với địa hình dốc, bị chia cắt bởi các triền đồi, sông suối, tuyến Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh qua vùng A Lưới luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở núi, lũ quét, ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như kết cấu hạ tầng.

Những ngày qua, tuyến đèo A Co (dài khoảng 15km) thuộc Quốc lộ 49 đi qua địa bàn xã A Lưới 3 liên tục xuất hiện 4 điểm sạt trượt taluy với nhiều khối lượng đất đá chảy tràn ra mặt đường. Hạt Quản lý đường bộ A Lưới (Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế) phải bố trí lực lượng tại chỗ để liên tục xử lý, thu gom, thông tuyến.

Cụ thể, tại Km 68+ 200, đất đá từ triền đồi cao đã sạt xuống phía ta luy dương, tràn ra mặt đường gây trơn trượt, ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến. Từ hơn một tuần nay, tại Km 76+050, đất đá liên tục chảy trên đồi xuống tràn ra mặt đường với khối lượng lớn. Theo Hạt Quản lý đường bộ A Lưới, do phía trên đồi người dân tự ý mở đường để khai thác keo tràm, khiến địa tầng bị tác động, cộng với mưa lớn nên tại địa điểm nói trên xảy ra tình trạng sạt trượt liên tục. Ngoài ra, trên tuyến đèo A Co, tại Km 68, Km75, Km 66+100, mưa lũ làm đất đá bồi lấp rãnh thoát nước gây ách tắc dòng chảy đã được xử lý kịp thời.

Điểm sạt trượt tại Km13 +250 cao tốc La Sơn -Túy Loan, đường nhánh 1

Tương tự, mưa lớn kéo dài những ngày qua, trên địa bàn xã Khe Tre đã xảy ra một số điểm sạt lở đất, cụ thể tại ngã rẽ thuộc hệ thống đường gom từ đường cao tốc vào trung tâm xã Khe Tre xảy ra sạt lở mái ta luy dương với nhiều khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường. Hiện trường cho thấy, mặc dù mái chân ta luy được bạt sâu nhưng sạt lở vẫn tiếp diễn. Với tình hình mưa kéo dài như hiện nay, vị trí này có nguy cơ trở thành điểm sạt lở nặng, ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Theo UBND xã Khe Tre, ngoài vị trí sạt trượt tại Km13 +250 thuộc tuyến cao tốc, trên địa bàn còn 2 vị trí nguy cơ sạt lở cao tại khu vực đèo số 5, thôn Lộc Hưng và giữa thôn Đa Phú và Hà An, có thể cô lập, ảnh hưởng khoảng hơn 100 hộ dân. Địa phương đã xây dựng phương án di dời người dân nhằm đảm bảo an toàn.

Khắc phục hạ tầng, đưa dân đến nơi an toàn

Ông Lê Gia Định, Hạt trưởng Hạt đường bộ A Lưới cho biết, để ứng phó với tình trạng sạt lở trên các tuyến giao thông khu vực đèo A Co, đơn vị đã bố trí mỗi điểm 2 công nhân cùng các phương tiện máy móc hỗ trợ. Khi xuất hiện các điểm sạt lở xử lý hốt dọn ngay, đảm bảo giao thông không bị gián đoạn. Đây là các điểm sạt lở quy mô nhỏ nhưng nguy cơ ảnh hưởng giao thông cao do tình hình mưa lũ cuối năm còn diễn biến phức tạp.

Xã Khe Tre đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh triển khai phương án xử lý, đồng thời ngăn phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này. Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Quản lý dự án mở rộng tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) cho biết, khu vực sạt trượt tại Km13 +250 cao tốc La Sơn -Túy Loan, đường nhánh 1 xảy ra sạt trượt ta luy, đơn vị đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức lực lượng chốt chặn, không cho phương tiện lưu thông, đồng thời tiến hành cắm biển, giăng dây cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

“Về lâu dài, vị trí này Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đã có thiết kế khắc phục, nắn tuyến và xử lý triệt để điểm sạt lở, nguồn vốn thi công từ dự án mở rộng tuyến cao tốc. Dự kiến khi trời nắng ráo, nhà thầu sẽ triển khai thi công khắc phục ngay”, ông Hiệp cho biết thêm.

Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre thông tin, đã có một số thiệt hại xảy ra trên địa bàn xã do ảnh hưởng bão số 12 và mưa lớn. Tại một số mương thoát nước do đất đá từ mái ta luy dương trôi xuống vùi lấp, lực lượng tại chỗ đã kịp thời khắc phục. Một số vị trí cống thoát nước bị hư hỏng do mưa lớn gây sạt lở (tại thôn Ria Hố, thôn Cha Măng). UBND xã đã tiến hành rà soát, đang theo dõi tình hình diễn biến của mưa lũ để triển khai phương án di dời các hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm theo phương châm “bốn tại chỗ”. Các lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã và lực lượng xung kích tại các thôn đã sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Các tuyến đường sạt lở đã được cảnh báo, hạn chế di chuyển

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu yêu cầu các địa phương căn cứ vị trí, khu vực cảnh báo để bố trí lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven đồi núi, sông suối nhằm chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng triển khai kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, đồng thời, kiểm tra rà soát, rút toàn bộ lực lượng ra khỏi các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn.

