29 xã, phường có nguy cơ sạt lở cao

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nguy cơ tiếp tục gây sạt lở đất dọc bờ sông Bồ qua xã Quảng Điền là rất lớn

29/40 xã, phường trên địa bàn TP. Huế được xác định nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao.

A Lưới 1 có 80 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ trượt lở đất đá và sạt trượt tuyến giao thông như: Đường Hồ Chí Minh, bờ sông Tà Rình. Ở A Lưới 2, có tới 393 hộ bị ảnh hưởng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh qua các xã A Ngo, Hồng Bắc, Quảng Nhâm cũ; khu vực suối Lê Ninh và sông Tà Rình luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt khi mưa lớn kéo dài. Tại A Lưới 3 và A Lưới 4, hàng trăm hộ dân sinh sống dọc sông A Sáp, khe Triết, khe Chai, suối Tam Lành... có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp khi mưa lớn kết hợp lũ quét. Riêng A Lưới 5, nguy cơ cao xuất hiện dọc tuyến Quốc lộ 49A qua xã Hồng Hạ cũ và khu vực đầu nguồn sông Bồ.

Tại xã Nam Đông, Khe Tre, Long Quảng, có hàng trăm hộ dân sống ven đồi, chân taluy đường cao tốc La Sơn – Túy Loan, nơi được đánh giá là điểm trượt lở phức tạp, đặc biệt đoạn qua đèo La Hy. Khu vực thượng nguồn sông Tả Trạch thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi dòng chảy xiết sau mưa lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Ở khu vực đồng bằng và ven biển, các xã, phường Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh, Phong Quảng, Phong Phú cũng được đưa vào danh sách cảnh báo sạt lở. Nhiều đoạn sông Ô Lâu, sông Bồ đã và đang bị xâm thực, sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ dân phố Tứ Chánh, Phe Tư, Hiền Sỹ, Phong Dinh, Phong Phú. Dọc tuyến đường 71 từ Phong Xuân đi Rào Trăng – A Lin, nhiều điểm taluy dương bị sụt trượt, đe dọa an toàn giao thông và công trình thủy điện.

Tại xã Chân Mây – Lăng Cô, Phú Lộc, các vị trí nguy cơ sạt lở bờ biển và đồi núi được ghi nhận ở các thôn Phú Gia, Thổ Sơn, Bạch Thạch, Trung Phước Tượng, Trung An... Khu vực đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân, tuyến đường lên Bạch Mã, cùng mái taluy dọc Quốc lộ 49B là những điểm cần theo dõi sát trong những ngày tới...

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Các xã, phường có nguy cơ cao tập trung rà soát, kiểm tra các khu dân cư ven đồi núi, ven sông suối, bờ biển, chủ động di dời, sơ tán dân .

Đối với các chủ hồ đập, công trình thủy điện, thủy lợi, thành phố yêu cầu thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm xung yếu như: Thượng – hạ lưu đập, cống xả sâu, đường ống áp lực, khu vực vai đập và bờ hồ. Các đơn vị quản lý vận hành phải đảm bảo an toàn công trình, đề phòng sạt lở bờ hồ hoặc ách tắc dòng chảy.

Cùng với đó, Ban Quản lý Khu kinh tế và Công nghiệp, các ban quản lý dự án và đơn vị thi công trên địa bàn cũng được yêu cầu chủ động gia cố công trình, bảo đảm an toàn nhân lực và thiết bị trước mưa lớn. Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu khuyến cáo các địa phương cần bám sát diễn biến thời tiết, kiểm tra các khu vực xung yếu, sẵn sàng phương án di dời khẩn cấp khi có dấu hiệu sạt lở, lũ quét.