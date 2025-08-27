Phát huy truyền thống, chủ động, trách nhiệm, hiệu quả trong tham mưu

Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Huế trao tặng Văn phòng UBND thành phố bức trướng với nội dung “Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”

Dự lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ; các vị trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện sở, ban, ngành cùng nhiều thế hệ cán bộ Văn phòng UBND TP. Huế.

Ôn lại chặng đường 80 năm, Chánh Văn phòng UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, đội ngũ cán bộ văn phòng luôn nêu cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm, sáng tạo, đóng góp quan trọng cho công tác tham mưu, điều hành của chính quyền. Với chức năng “tổng hợp - tham mưu - phục vụ - hậu cần”, Văn phòng đã trở thành trung tâm thông tin, điều phối giữa UBND với các sở, ngành và địa phương, hoạt động theo phương châm “làm việc theo kế hoạch; giải quyết theo quy trình; điều hành theo quy chế”.

80 năm qua, Văn phòng UBND TP. Huế đã tham mưu nhiều chủ trương, đề án lớn, góp phần đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ 1/1/2025 - một dấu mốc lịch sử. Tập thể nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động xuất sắc, vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý; các tổ chức Đảng, đoàn thể giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Bước vào giai đoạn mới, Văn phòng UBND thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, kỷ cương, sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương ghi nhận những đóng góp của Văn phòng trong việc tham mưu, phục vụ các sự kiện lớn, đồng thời nhấn mạnh tập thể đã nhanh chóng thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố hiện nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính, với tỷ lệ giải quyết thủ tục không phụ thuộc địa giới đạt 100%, hệ thống tiếp nhận hồ sơ được phủ rộng.

Về kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TP. Huế kỳ vọng tăng trưởng năm nay đạt 10%, tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo. Ông khẳng định thành phố có cơ sở để tự tin đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong ngắn và dài hạn, nếu biết nắm bắt xu thế và quyết tâm hành động.

Để hiện thực hoá mục tiêu, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương đề nghị Văn phòng tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác tham mưu. “Tôi tin tưởng Văn phòng sẽ tiếp bước xứng đáng truyền thống, đồng hành cùng thành phố trên chặng đường mới”, Ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Huế trao tặng Văn phòng UBND thành phố bức trướng với nội dung “Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”; nhiều cá nhân được khen, nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.