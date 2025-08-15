Mở rộng hợp tác đầu tư giữa thành phố Huế và các đối tác của Úc

Lãnh đạo thành phố Huế cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi tọa đàm

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Úc năm 2025 do Bộ Ngoại giao chủ trì.

Tham dự tọa đàm còn có ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney; ông Andrew Goledzinowski AM, nguyên Đại sứ Úc tại Việt Nam; cùng hơn 120 doanh nghiệp và tập đoàn hàng đầu của Úc hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, giáo dục, du lịch, năng lượng, công nghệ, đầu tư và thương mại.

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã giới thiệu đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư về tiềm năng và cơ hội đầu tư trên địa bàn thành phố.

Ông Phương khẳng định mong muốn của địa phương trong việc mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Úc, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng khu kinh tế, công nghiệp, khu đô thị mới, các lĩnh vực sản xuất như công nghiệp phụ trợ; công nghiệp điện tử, bán dẫn; công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, logistics… Các dự án đầu tư vào thành phố Huế sẽ được áp dụng các chính sách ưu đãi cao nhất của thành phố và Luật Đầu tư Việt Nam như cam kết hỗ trợ hạ tầng đến tận chân hàng rào các dự án; hỗ trợ cung cấp nguồn lao động, đào tạo lao động địa phương.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Huế, ông Nguyễn Văn Phương đã chuyển đến thông điệp: Thành phố Huế luôn sẵn sàng và nồng nhiệt chào đón các nhà đầu tư tại địa phương.

Tiếp đó, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố, Công ty CP Kim Long Motor và Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Huế cũng đã thông tin rất chi tiết về môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng các khu kinh tế, công nghiệp trọng điểm của thành phố Huế, cũng như trao đổi về quá trình triển khai đầu tư của doanh nghiệp tại địa phương.

Chương trình cũng nhận được rất nhiều câu hỏi, trao đổi đến từ lãnh đạo các doanh nghiệp Úc, đồng thời gian hàng quảng bá của thành phố Huế được nhiều đại biểu ghé thăm, tìm hiểu.

Đoàn công tác của thành phố Huế làm việc và tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney

Cũng trong Chương trình công tác, đoàn lãnh đạo thành phố Huế cũng đã làm việc với ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Sydney.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Sydney thống nhất cao với những trao đổi, đề xuất của ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND thành phố Huế về việc tăng cường hợp tác giữa và thành phố Huế và các đối tác Úc; khẳng định Tổng Lãnh sự quán sẽ quan tâm thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa các địa phương Úc trong khu vực lãnh sự với các địa phương Việt Nam nói chung cũng như với thành phố Huế nói riêng; sẵn sàng quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng và lợi thế của thành phố Huế tới các doanh nghiệp tại Sydney và sẽ làm cầu nối với các nhà đầu tư, tổ chức, công ty có mong muốn tìm hiểu thị trường, tiến tới đầu tư hợp tác với thành phố Huế trong tương lai.

Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc tại thành phố Sydney, ngày 15/8, đoàn công tác đã có buổi làm việc với ông Robert Kok, Phó Thị trưởng thành phố Sydney.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng khẳng định mong muốn của cả hai địa phương trong việc mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực, dựa trên sự tương đồng về thế mạnh giữa hai địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố hy vọng, trong thời gian tới, thành phố Huế và thành phố Sydney sẽ tăng cường trao đổi đoàn, triển khai các hoạt động giao lưu, tiến tới việc ký kết thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị trong tương lai, qua đó làm cơ sở triển khai các chương trình hợp tác trong lĩnh vực hai địa phương cùng quan tâm như giáo dục đào tạo, quảng bá thu hút du lịch, bảo tồn, phát huy di sản, đầu tư, thương mại, logistics, giao lưu Nhân dân…