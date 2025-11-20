  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 23/11/2025 13:29

Đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động thanh tra

HNN.VN - Ngày 23/11, Thanh tra thành phố tổ chức tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2025) nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang của ngành và tri ân các thế hệ cán bộ, công chức đi trước.

 Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Thanh tra 

Theo Chánh Thanh tra (TT) thành phố Lương Bảo Toàn, trong quá trình xây dựng và phát triển, TT thành phố Huế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực công tác; góp phần phát hiện, xử lý nhiều vi phạm, chấn chỉnh những sơ hở trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, đề xuất các giải pháp phòng ngừa.

Từ năm 2021 đến nay, đã tiến hành 311 cuộc TT, kiểm tra hành chính và 3.391 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 168 tỷ đồng và sai phạm trong quản lý, sử dụng hơn 6.000 ha đất các loại; đã xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị thu hồi hơn 129 tỷ đồng và hơn 51.500 m2 đất; ban hành 2.247 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hơn 25,8 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm, xử lý nhiều tập thể, cá nhân đã để xảy ra các sai phạm... Tham mưu thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc triển khai các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Bước sang kỷ nguyên mới, ngành TT tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục xem công tác TT, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa liêm chính, kiến tạo, phục vụ Nhân dân.

Chú trọng đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động TT. Mỗi cuộc TT phải hướng tới mục tiêu kép: Phát hiện sớm sai phạm để bảo vệ tài sản công, đồng thời tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chỉ để xử lý vi phạm, mà để làm trong sạch môi trường đầu tư, củng cố niềm tin, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, minh bạch.

Công tác TT cần chuyển trọng tâm từ “xử lý vi phạm” sang “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, kết hợp giữa TT hành chính với TT chuyên đề, giữa kiểm tra hiện trường với phân tích dữ liệu số. TT phải đi trước một bước, dự báo, cảnh báo sớm những nguy cơ, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Mọi hoạt động TT phải khách quan, công tâm, minh bạch, tuân thủ phương châm: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng cũng không cực đoan, hình thức"…

THÁI BÌNH
