Lãnh đạo thành phố làm việc với Hội doanh nhân Việt Nam tại Úc và doanh nghiệp bang Victoria

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương giới thiệu khái quát những thành tựu về kinh tế - xã hội và tiềm năng phát triển của Huế đến cộng đồng doanh nghiệp tại Úc

Cùng tham dự có đại diện Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; ông Phan Thiên Định, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP. Huế.

Đây là hoạt động mở đầu trong chuỗi chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Úc năm 2025 do Bộ Ngoại giao tổ chức.

Tại buổi làm việc, ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch VBAA giới thiệu về cộng đồng người Việt tại Úc cùng các hoạt động của hội và các doanh nghiệp tiêu biểu. Ông Phúc nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp Việt tại Úc luôn mong muốn đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Đồng thời, ông đề nghị các địa phương ở Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi trong kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt kiều tìm hiểu môi trường đầu tư và triển khai thủ tục nhanh gọn.

“VBAA sẽ là cầu nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp, đối tác Úc với TP. Huế nói riêng và các địa phương Việt Nam nói chung trong thời gian tới,” ông Phúc khẳng định.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự đón tiếp nồng hậu của VBAA dành cho đoàn. Ông Phương cũng giới thiệu khái quát những thành tựu về kinh tế - xã hội và tiềm năng phát triển của TP. Huế đến cộng đồng doanh nghiệp tại Úc.

Ông Nguyễn Văn Phương cam kết chính quyền thành phố sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp từ khi tìm hiểu môi trường đầu tư đến giai đoạn thương mại hóa sản phẩm. Đặc biệt, ông Phương cũng nhấn mạnh việc tạo thuận lợi tối đa về thủ tục hành chính với tinh thần nhanh gọn, minh bạch và hiệu quả. Chính quyền thành phố sẵn sàng đối thoại, tiếp xúc trực tiếp để lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư tại Huế.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương tặng quà lưu niệm cho đại diện Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc sau buổi làm việc

Ông Phương cũng đánh giá cao những hỗ trợ thiết thực của VBAA dành cho các địa phương Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn hội tiếp tục thúc đẩy, giới thiệu các doanh nghiệp Úc, đặc biệt là bang Victoria - nơi có nhiều doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực đầu tư, thương mại và logistics đến nghiên cứu hợp tác đầu tư tại Huế.

Chủ tịch UBND TP. Huế bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu các mặt hàng đặc sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Huế sang thị trường Úc, góp phần tăng cường quảng bá thương hiệu và văn hóa Huế tại nước ngoài.

Cũng trong buổi làm việc, đại diện một số doanh nghiệp TP. Huế như Công ty CP Đầu tư Saigon Huế, Công ty CP Tập đoàn LEC, Công ty CP Cảng Chân Mây, Công ty CP Kim Long Motor Huế, Công ty CP Đầu tư IMG Huế… đã giới thiệu về hoạt động, thế mạnh cũng như định hướng hợp tác với các đối tác tại Úc trong thời gian tới.

Ngay sau hoạt động tại bang Victoria, đoàn công tác TP. Huế tiếp tục hành trình đến thành phố Hobart, bang Tasmania để triển khai các hoạt động tiếp theo trong chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Úc năm 2025 do Bộ Ngoại giao tổ chức.