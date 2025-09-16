Đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả

Tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn công tác nghe báo cáo tóm tắt của Ủy ban MTTQ Việt Nam của 5 xã A Lưới, cùng các ý kiến trao đổi của lãnh đạo cấp ủy các xã về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030; các ý kiến góp ý, trao đổi rất trách nhiệm, thẳng thắn, sâu sát của các thành viên trong đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân lưu ý, về văn kiện Đại hội, đề nghị MTTQ các xã tiếp thu đầy đủ các góp ý của đoàn công tác, nhất là về kết cấu, bố cục báo cáo chính trị; việc đánh giá những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, nêu bật vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị ở địa phương; làm rõ những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới một cách trọng tâm, sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đại diện các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến

Đối với đề án nhân sự, đề nghị MTTQ các xã rà soát kỹ lại cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn, đảm bảo tính kế thừa, phát triển, đồng thời thực hiện đúng các bước theo quy trình hướng dẫn. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, cần chủ động báo cáo, xin ý kiến Ban Thường trực MTTQ thành phố để được hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời. Về công tác tổ chức Đại hội, cần tiếp tục hoàn thiện Chương trình Đại hội đảm bảo chặt chẽ, hợp lý; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân hướng tới Đại hội.

MTTQ các xã tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến góp ý tại buổi làm việc để hoàn chỉnh các nội dung, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2025 - 2030 đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.