  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 27/10/2025 11:41

Nước dâng nhanh, nhiều tuyến đường trung tâm ngập sâu

HNN.VN - Trong sáng 27/10, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến nhiều tuyến đường trung tâm đô thị Huế ngập sâu khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, cuộc sống người dân đảo lộn.

Chủ động ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đấtMực nước sông chính lên trên báo động 3Xuất hiện đợt lũ trên các sông, cảnh báo ngập lụt tại vùng thấp trũng

Đường Phan Châu Trinh dọc theo sông An Cựu ngập sâu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn 

Tại nhiều tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Phan Đình Phùng, Phan Châu Trinh, Bà Triệu, Trường Chinh, Lê Quý Đôn, Bến Nghé… mực nước lên khá nhanh. Nhiều đoạn đường ngập trên 50cm khiến việc điều khiển phương tiện qua lại gần như không thể.

Nhiều người cố tình điều khiển xe máy qua những đoạn ngập sâu dẫn đến sự cố tắt máy. Ngay trong buổi sáng, rất nhiều thuyền cũng đã được người dân đưa xuống phố để đi lại.

Một số tòa nhà có hầm giữ xe cũng đang lo ngại khi nước có khả năng dâng cao trong hôm nay sẽ ào vào. Vì thế, việc dùng các phương tiện chắn lại cũng đang được tất bật triển khai.

Trong khi đó, ở bờ Bắc, hai tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng và Bạch Đằng nằm dọc theo sông Đông Ba cũng gần như tê liệt. “Nước lên khá nhanh, sáng ra mới xấp xỉ nhưng giờ đã ngập khá sâu nên bà con đang chuẩn bị tâm thế kê cao đồ”, anh Quý, một người dân sống ở đường Bạch Đằng nói.

Với những tuyến đường ngập sâu, theo ghi nhận, lực lượng chức năng cũng đã cắm bảng và cho người trực không để các phương tiện, người dân qua lại.

Những hình ảnh được Phóng viên Huế ngày nay ghi lại:

Tuyến đường Nguyễn Huệ đoạn trước Dòng Đức mẹ hằng cứu giúp ngập nặng, mọi người chỉ còn cách lội bộ 
Hai du khách nước ngoài di chuyển từ đường Bến Nghé ra khu vực ngã 6 trung tâm  
 Nhiều xuồng xuất hiện ở khu vực đường Bà Triệu, đoạn siêu thị Go! 
 Nhiều xe máy bị tắt máy khi cố chạy qua các tuyến đường ngập sâu
Đường Bạch Đằng dọc sông Đông Ba nước lên rất nhanh 
Sông Đông Ba nhìn từ cầu Gia Hội lên cầu Đông Ba, nước chảy rất mạnh 
 Đường Bạch Đằng chìm trong biển nước
Một tòa nhà có tầng hầm ở đường Lê Quý Đôn trước mối lo nước tràn vào hầm 
 Dự báo nước có thể lên nhanh trong những giờ tới
Nhiều phương tiện chết máy ở khu vực ngã 6 trung tâm Huế 

N. MINH
 Từ khóa:
mưa lụtngập sâuHuếlụt bãongười dân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vẻ đẹp Huế qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế

Hơn 200 tác phẩm ảnh được chọn từ hơn 6.000 tác phẩm của hơn 400 tác giả đến từ 16 quốc gia trên khắp thế giới tham dự triển lãm “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” lần đầu tiên được trưng bày ở TP. Huế. Đó là thành quả miệt mài của những tay máy tham gia Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam được tổ chức thường niên 2 năm 1 lần tại địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia.

Vẻ đẹp Huế qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế
Nhiều tuyến giao thông ngập sâu, người dân đi lại bằng thuyền

Mưa to ở thượng nguồn cùng với việc điều tiết hồ chứa, khiến nhiều tuyến đường trung tâm thành phố bị ngập sâu. Hiện trên địa bàn thành phố nhiều tuyến giao thông đã ngập sâu như Nguyễn Lộ Trạch, Tố Hữu, Hoàng Lanh…, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Nhiều tuyến giao thông ngập sâu, người dân đi lại bằng thuyền
Sớm đưa người dân đến nơi ở mới an toàn

Qua nhiều năm mong chờ, ước nguyện của hơn 30 hộ dân sống dưới chân núi Phú Gia (thôn Phú Gia, xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế) đang dần trở thành hiện thực. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan để sớm di dời, đưa người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Sớm đưa người dân đến nơi ở mới an toàn

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top