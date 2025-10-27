Nước dâng nhanh, nhiều tuyến đường trung tâm ngập sâu

Đường Phan Châu Trinh dọc theo sông An Cựu ngập sâu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn

Tại nhiều tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Phan Đình Phùng, Phan Châu Trinh, Bà Triệu, Trường Chinh, Lê Quý Đôn, Bến Nghé… mực nước lên khá nhanh. Nhiều đoạn đường ngập trên 50cm khiến việc điều khiển phương tiện qua lại gần như không thể.

Nhiều người cố tình điều khiển xe máy qua những đoạn ngập sâu dẫn đến sự cố tắt máy. Ngay trong buổi sáng, rất nhiều thuyền cũng đã được người dân đưa xuống phố để đi lại.

Một số tòa nhà có hầm giữ xe cũng đang lo ngại khi nước có khả năng dâng cao trong hôm nay sẽ ào vào. Vì thế, việc dùng các phương tiện chắn lại cũng đang được tất bật triển khai.

Trong khi đó, ở bờ Bắc, hai tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng và Bạch Đằng nằm dọc theo sông Đông Ba cũng gần như tê liệt. “Nước lên khá nhanh, sáng ra mới xấp xỉ nhưng giờ đã ngập khá sâu nên bà con đang chuẩn bị tâm thế kê cao đồ”, anh Quý, một người dân sống ở đường Bạch Đằng nói.

Với những tuyến đường ngập sâu, theo ghi nhận, lực lượng chức năng cũng đã cắm bảng và cho người trực không để các phương tiện, người dân qua lại.

Những hình ảnh được Phóng viên Huế ngày nay ghi lại:

Tuyến đường Nguyễn Huệ đoạn trước Dòng Đức mẹ hằng cứu giúp ngập nặng, mọi người chỉ còn cách lội bộ

Hai du khách nước ngoài di chuyển từ đường Bến Nghé ra khu vực ngã 6 trung tâm

Nhiều xuồng xuất hiện ở khu vực đường Bà Triệu, đoạn siêu thị Go!

Nhiều xe máy bị tắt máy khi cố chạy qua các tuyến đường ngập sâu

Đường Bạch Đằng dọc sông Đông Ba nước lên rất nhanh

Sông Đông Ba nhìn từ cầu Gia Hội lên cầu Đông Ba, nước chảy rất mạnh

Đường Bạch Đằng chìm trong biển nước

Một tòa nhà có tầng hầm ở đường Lê Quý Đôn trước mối lo nước tràn vào hầm

Dự báo nước có thể lên nhanh trong những giờ tới