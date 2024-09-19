Xuất hiện đợt lũ trên các sông, cảnh báo ngập lụt tại vùng thấp trũng

Vùng thấp trũng bắt đầu bị ngập, dù địa bàn thành phố đang mưa nhỏ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, hiện nay, mực nước trên các sông ở TP. Huế dao động trên mức BĐ1 đến dưới BĐ2. Mực nước lúc 7 giờ ngày 22/10 trên sông Hương tại Kim Long ở mức 1,43m, trên BĐ1 0,43m; sông Bồ tại Phú Ốc 2,32m, dưới BĐ2 0,68m; sông Ô Lâu tại Phong Bình 1,75m; sông Truồi tại trạm Truồi 1,55m; sông Tả Trạch tại Thượng Nhật 58,33m, dưới BĐ1.

Từ ngày 23-28/10, trên các sông của thành phố có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Hương dự báo trên BĐ3 từ 0,2-0,3m (sông Hương BĐ3 là 3,5m); sông Bồ trên BĐ3 từ 0,3-0,5m (sông Bồ BĐ3 là 4,5m); sông Ô Lâu, Truồi 3,0-3,5m. Dự báo đỉnh lũ trên sông Hương và sông Bồ cùng các sông khác của địa bàn thành phố sẽ thấp hơn các năm 2022, 2023. Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện triều cường lớn khiến các địa phương vùng thấp trũng bắt đầu bị ngập sâu, nước chậm tiêu thoát. Nhiều tuyến giao thông ở các phường Dương Nỗ, Hóa Châu, Thuận An... bị ngập, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Triều cường, nước tràn qua đê xâm nhập khu dân cư ở Thuận An

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên từ ngày 22-24/10, trên đất liền thành phố có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do ảnh hưởng của bão số 12 phổ biến 250-500mm, có nơi trên 600mm.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực thành phố. Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi.