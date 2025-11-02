Nhiều công trình thủy lợi, diện tích sản xuất nông nghiệp bị hư hỏng, mất trắng

Nhiều hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn thành phố hư hỏng nặng

Tại phường Phong Phú, gần 3km kênh mương bê tông tưới tiêu đã bị hư hỏng. Tuyến đê nội đồng ở phường Phú Bài cũng bị sạt lở, nứt vỡ 4.558m, thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Riêng phường Kim Long bị ngập 8 trạm bơm, bồi lấp 11.000m kênh mương nội đồng. Đặc biệt, ở phường Hóa Châu hơn 15km kênh mương đã bị hư hỏng hoàn toàn…

Lĩnh vực thủy sản tiếp tục gia tăng mức thiệt hại. Trong đó, trên 6.000ha nuôi trồng thủy sản ở đầm phá, nước ngọt bị ngập hoàn toàn. Hơn 8.300 lồng bè các nuôi nước mặn, nước lợ và nước ngọt bị ảnh hưởng lớn do phù sa, ngọt hóa và cá bị dồn ép do lưu tốc chảy mạnh. Tổng thiệt hại toàn thành phố ước gần 60 tấn cá nuôi các loại.

Trong khi đó, diện tích rau màu bị ngập úng đã tăng lên 462ha, cây ăn quả các loại bị ngập 600ha, lúa bị ướt 326 tấn, hoa cây cảnh thiệt hại 124.00 chậu; diện tích ruộng bị sạt lở, bồi lấp hơn 70ha, tập trung ở xã A Lưới 4 (sạt lở 17ha, bồi lấp 48ha) và xã Long Quảng (bồi lấp 5,6ha). Toàn thành phố có gần 9.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; rừng bị đổ ngã 277,7ha tập trung tại phường Phú Bài (157 ha), xã Khe Tre (100 ha), xã A Lưới 4 (10 ha)... Phường Kim Long bị thiệt hại 1 vườn ươm cây lâm nghiệp.

Các Trạm Kiểm lâm ở vùng cao bị ngập do mưa lớn. Ảnh: CCKL

Ngoài ra, do nước lũ dâng cao và chảy xiết đã cuốn trôi 1 chòi trực chốt cùng tuyến đường ống nước sạch khoảng 300m của Trạm Kiểm lâm Cửa rừng Cha Linh - Mù Nú thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực A Lưới. Còn tại Trạm Kiểm lâm khe Tu Re thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực A Lưới, một phần kè trạm bị nước cuốn trôi đổ sập với chiều dài trên 10m.

Hiện tại, các đơn vị, địa phương đang tiếp tục gồng mình ứng phó với mưa lũ đang diễn biến phức tạp nhằm hạn chế thiệt hại.