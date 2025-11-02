  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 03/11/2025 14:20

Nhiều công trình thủy lợi, diện tích sản xuất nông nghiệp bị hư hỏng, mất trắng

HNN.VN - Do ảnh hưởng liên tiếp các đợt lũ dữ, trên địa bàn thành phố tiếp tục bị hư hỏng nhiều công trình thủy lợi nội đồng và diện tích sản xuất nông nghiệp bị mất trắng.

Một số khu vực bị ngập nước ở TP. HuếMưa trắng trời, người dân TP. Huế lần thứ 3 phải ứng phó với lũ lớn Chung sức đồng lòng để vượt qua khó khăn

Nhiều hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn thành phố hư hỏng nặng 

Tại phường Phong Phú, gần 3km kênh mương bê tông tưới tiêu đã bị hư hỏng. Tuyến đê nội đồng ở phường Phú Bài cũng bị sạt lở, nứt vỡ 4.558m, thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Riêng phường Kim Long bị ngập 8 trạm bơm, bồi lấp 11.000m kênh mương nội đồng. Đặc biệt, ở phường Hóa Châu hơn 15km kênh mương đã bị hư hỏng hoàn toàn…

Lĩnh vực thủy sản tiếp tục gia tăng mức thiệt hại. Trong đó, trên 6.000ha nuôi trồng thủy sản ở đầm phá, nước ngọt bị ngập hoàn toàn. Hơn 8.300 lồng bè các nuôi nước mặn, nước lợ và nước ngọt bị ảnh hưởng lớn do phù sa, ngọt hóa và cá bị dồn ép do lưu tốc chảy mạnh. Tổng thiệt hại toàn thành phố ước gần 60 tấn cá nuôi các loại.

Trong khi đó, diện tích rau màu bị ngập úng đã tăng lên 462ha, cây ăn quả các loại bị ngập 600ha, lúa bị ướt 326 tấn, hoa cây cảnh thiệt hại 124.00 chậu; diện tích ruộng bị sạt lở, bồi lấp hơn 70ha, tập trung ở xã A Lưới 4 (sạt lở 17ha, bồi lấp 48ha) và xã Long Quảng (bồi lấp 5,6ha). Toàn thành phố có gần 9.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; rừng bị đổ ngã 277,7ha tập trung tại phường Phú Bài (157 ha), xã Khe Tre (100 ha),  xã A Lưới 4 (10 ha)... Phường Kim Long bị thiệt hại 1 vườn ươm cây lâm nghiệp.

Các Trạm Kiểm lâm ở vùng cao bị ngập do mưa lớn. Ảnh: CCKL

Ngoài ra, do nước lũ dâng cao và chảy xiết đã cuốn trôi 1 chòi trực chốt cùng tuyến đường ống nước sạch khoảng 300m của Trạm Kiểm lâm Cửa rừng Cha Linh - Mù Nú thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực A Lưới. Còn tại Trạm Kiểm lâm khe Tu Re thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực A Lưới, một phần kè trạm bị nước cuốn trôi đổ sập với chiều dài trên 10m.

Hiện tại, các đơn vị, địa phương đang tiếp tục gồng mình ứng phó với mưa lũ đang diễn biến phức tạp nhằm hạn chế thiệt hại.

Bá Trí
 Từ khóa:
thiệt hạicá lồngnông nghiệplũ lụt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Làm sạch thành phố sau đợt lũ dữ

Nước lũ rút đi để lại bùn đất, rác thải ngổn ngang khắp nơi. Những ngày này, các công nhân của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) căng mình giữa mùi bùn, nước đục và rác thải để trả lại diện mạo sạch đẹp cho thành phố.

Làm sạch thành phố sau đợt lũ dữ
Gần dân

Những ngày qua, Huế thực sự trải qua những đêm không ngủ. Những đêm thức trắng canh lũ, đo mưa, chạy đua với việc di dân vùng sạt lở và ngập lụt...

Gần dân
Doanh nghiệp Huế chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh trên địa bàn TP.Huế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nước ngập sâu, kéo dài đã gây hư hỏng máy móc, thiết bị, hàng hóa và làm gián đoạn hoạt động kinh doanh. Dù thiệt hại lớn, các đơn vị đang nỗ lực khắc phục để sớm ổn định sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động.

Doanh nghiệp Huế chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top