Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

HNN.VN - Đó là chủ đề của Lễ phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2025 do UBND TP. Huế tổ chức tại phường Phong Điền vào sáng 30/9.​

Tham dự lễ phát động có ông Nguyễn Chí Tài, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phong Điền 

TP. Huế hiện có 201.668 người cao tuổi, chiếm 16,4% dân số. Trong đó, trên 53.600 người đang được thụ hưởng các chế độ trợ cấp xã hội hoặc hưu trí ; 168 cụ đang được chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Chí Tài khẳng định người cao tuổi chính là kho tàng tri thức, kinh nghiệm và giá trị văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Trong giai đoạn mới, vai trò của người cao tuổi càng trở nên quan trọng. Bằng trí tuệ, kinh nghiệm và tấm gương sáng, các cụ có thể tiếp tục đóng góp tích cực, đồng hành cùng thế hệ trẻ, góp phần đưa Huế trở thành một trung tâm văn hóa, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ lớn của cả nước và khu vực.

Thời gian tới, Hội Người cao tuổi các cấp cần bám sát nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và thành phố; các cấp ủy, chính quyền, ngành Y tế… xem công tác chăm sóc người cao tuổi là một phần gắn liền với chuyển đổi số trong y tế và an sinh xã hội; phát huy sức mạnh cộng đồng, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm cùng đồng hành; mỗi người cao tuổi thành phố Huế tiếp tục giữ vững và lan tỏa truyền thống “Tuổi cao - Gương sáng”.

Tại chương trình, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố và UBND phường Phong Điền trao 15 phần quà với mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng/người.  Cùng với đó, Sở Y tế huy động và được Câu lạc bộ Vòng tay Nhân ái hỗ trợ 20 triệu đồng để trao tặng 20 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Phước Ly
