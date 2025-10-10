  • Huế ngày nay Online
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa - xã hội

HNN.VN - Chiều 10/10, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa - xã hội sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát huy hiệu quả tư liệu Hán - Nôm được sưu tầmKết quả, thành tựu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030Cảnh giác với trò kêu gọi tham gia diễu hành áo dài trên mạng xã hộiTập huấn chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa - thể thao cho cán bộ cấp xã

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, thời gian qua Sở đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với mô hình hai cấp. Công tác phân công nhiệm vụ, hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra - giám sát được tăng cường; đồng thời, Sở đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hơn 80 cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường về các lĩnh vực văn hóa - gia đình, di sản, thông tin - báo chí - xuất bản và thể dục thể thao.

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 1/7/2025, việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được triển khai đồng bộ. Phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn đã giúp nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục ở cơ sở, song bước đầu vẫn còn khó khăn do thiếu chuyên viên chuyên trách và năng lực kiểm tra, giám sát ở cấp phường còn hạn chế.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và địa phương cũng trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến cơ chế phân cấp trong giáo dục - đào tạo, hoạt động hệ thống truyền thanh cơ sở, công tác đặt tên đường, cùng các vấn đề quản lý văn hóa - xã hội khác.

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong việc chủ động, linh hoạt triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - xã hội thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị có nhiều thay đổi, đòi hỏi phương thức điều hành và phối hợp phải được điều chỉnh kịp thời, hiệu quả. Các đơn vị cần tiếp tục phát huy tính chủ động, bám sát thực tiễn, nâng cao năng lực tham mưu cho UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị các phòng, ban và địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, cần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế, lao động - việc làm; ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

“Các đơn vị, địa phương cần đổi mới tư duy quản lý, tinh gọn bộ máy, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế”, ông Bình nhấn mạnh.

Lê Thọ
