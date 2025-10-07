Phát huy hiệu quả tư liệu Hán - Nôm được sưu tầm

Cán bộ Thư viện TP. Huế trong một lần đi sưu tầm tư liệu Hán - Nôm

Ngày 7/10, UBND TP. Huế cho biết đã ban hành kế hoạch sưu tầm, số hóa, bảo quản, phục hồi và phát huy giá trị tư liệu Hán - Nôm trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030.

Theo kế hoạch này, việc tiếp tục sưu tầm và bổ sung nguồn tư liệu Hán - Nôm trên địa bàn TP. Huế sẽ góp phần lưu giữ những giá trị di sản quý hiếm. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán - Nôm, hình thành cơ sở dữ liệu khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, tiếp cận và sử dụng nguồn tư liệu này.

Việc sưu tầm, số hóa tập trung vào các tư liệu Hán - Nôm quý hiếm như sắc phong, chế phong, chiếu chỉ, lệnh chỉ, gia phả, địa bạ, đinh bạ, văn bằng, văn bản hành chính, sách văn học, lịch sử, y sách, hương ước, văn cúng... đang còn lưu giữ ở các thôn, tổ, dòng họ, tư gia, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Nội dung thực hiện cũng được yêu cầu phải phân loại, biên mục và bảo quản tư liệu theo nguyên tắc thư viện học; bên cạnh đó, xác định giá trị, lựa chọn, tu bổ, phục hồi và lưu trữ an toàn, nâng cao tuổi thọ tư liệu; ngoài ra, tổ chức biên soạn, xuất bản và phổ biến ấn phẩm giới thiệu tư liệu Hán - Nôm. Đồng thời, tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày, truyền thông và quảng bá di sản đến cộng đồng.

Không dừng lại đó, những tư liệu này còn phải tích hợp đa ngôn ngữ, bảo đảm tính liên thông giữa thư viện thành phố và thư viện cơ sở; tăng cường hợp tác, trao đổi học thuật trong và ngoài nước...