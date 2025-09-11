Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa - thể thao cho cán bộ cấp xã

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế tặng các ấn phẩm thuộc đề án "Tủ sách Huế" cho các cán bộ cấp xã tham gia tập huấn

Khóa tập huấn hướng đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền đô thị 2 cấp.

80 học viên đến từ 40 xã, phường trên địa bàn TP. Huế tham gia khóa tập huấn. Nội dung tập huấn tập trung vào các lĩnh vực then chốt như: văn hóa và gia đình, di sản văn hóa, thông tin - báo chí - xuất bản, thể dục thể thao. Đồng thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới, làm rõ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp xã. Hội nghị tập huấn cũng dành thời gian giải đáp các vướng mắc thực tiễn trong công tác quản lý văn hóa - xã hội tại cơ sở.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cho biết, chương trình tập huấn là bước chuẩn bị căn bản để đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao năng lực, bản lĩnh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của thành phố.