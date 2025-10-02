Thứ Năm, 02/10/2025 11:14 (GMT+7)
Kết quả, thành tựu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030
HNN.VN - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI đã đạt được nhiều kết quả nổi bật về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn mới, hướng tới xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường, thông minh và hiện đại.