  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 02/10/2025 11:14

Kết quả, thành tựu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030

HNN.VN - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI đã đạt được nhiều kết quả nổi bật về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn mới, hướng tới xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường, thông minh và hiện đại.

Tổng quan Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải trở thành công cụ lãnh đạo và quản trị hiện đại

 
 
 

 Từ khóa:
đại hộiĐảng bộ TP. Huếdấu ấnmục tiêuphương hướngnhiệm vụ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mục tiêu phát triển bền vững: Có thực mới vực được đạo

Ngân sách dành cho việc đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) đang “thiếu trước hụt sau” cả nghìn tỷ USD. Con số này gióng hồi chuông cảnh báo về nguy cơ lỡ hẹn cột mốc năm 2030 của nhiều quốc gia trong các cam kết SDG.

Mục tiêu phát triển bền vững Có thực mới vực được đạo

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top