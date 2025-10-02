Kết quả, thành tựu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030

Mục tiêu phát triển bền vững: Có thực mới vực được đạo

Ngân sách dành cho việc đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) đang “thiếu trước hụt sau” cả nghìn tỷ USD. Con số này gióng hồi chuông cảnh báo về nguy cơ lỡ hẹn cột mốc năm 2030 của nhiều quốc gia trong các cam kết SDG.