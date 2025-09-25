Cảnh giác với trò kêu gọi tham gia diễu hành áo dài trên mạng xã hội

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xác minh sự việc

Cảnh giác với chương trình “ảo”

Trên mạng xã hội xuất hiện một số fanpage có tên “Diễu Hành Áo Dài 2025” đăng tải thông tin kêu gọi tham gia chương trình “Diễu hành áo dài toàn quốc 2025 - Vinh danh Phụ nữ Việt Nam” với mục đích theo các đối tượng là để “Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10”, “Tôn vinh vẻ đẹp tà áo dài” và “Kích cầu du lịch, quảng bá thương hiệu Việt ra quốc tế, tạo cơ hội hợp tác kinh tế - văn hóa”. Đối tượng được tham gia là phụ nữ độ tuổi 25 tuổi trở lên, đang sinh sống và làm việc trên cả nước, trong đó ưu tiên là công chức, viên chức, kinh doanh, lao động tự do.

Chương trình “Vinh danh” sẽ được diễn ra từ ngày 1/9/2025 đến ngày 20/10/2025 với nhiều vòng thi khác nhau như “Vòng sơ khảo” được tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, “Vòng bán kết” tại các khu vực Bắc - Trung - Nam, đặc biệt “Chung kết toàn quốc & Lễ diễu hành” được quảng bá “Lớn nhất Việt Nam” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) và hồ Gươm (Hà Nội) với các hoạt động được các đối tượng “tâng bốc” như “Hơn 5.000 phụ nữ và nam giới yêu áo dài cùng diễu hành qua các tuyến phố trung tâm” hay “Trình diễn các bộ sưu tập áo dài truyền thống - cổ phục - cách tân hiện đại”.

Trên các fanpage này còn đưa ra mức giải thưởng “khủng” với con số hàng trăm triệu đồng kèm theo các quyền lợi hấp dẫn như “Hợp đồng quảng bá thương hiệu 3 năm trị giá 1 tỷ đồng” hay “Gói du lịch & trải nghiệm văn hóa trị giá 50 triệu đồng”, thậm chí là trở thành “Đại sứ thương hiệu áo dài Việt Nam”, giúp “Kết nối với mạng lưới doanh nghiệp, nhà thiết kế, nhà đầu tư”...

Theo Sở VH&TT, qua phối hợp với Hiệp hội Áo dài Việt Nam, sở này khẳng định các thông tin về hoạt động “Diễu hành áo dài toàn quốc 2025 - Vinh danh Phụ nữ Việt Nam” là thông tin giả mạo, sai sự thật.

Giao diện các trang, bài viết thông tin sai sự thật về hoạt động diễu hành áo dài

Cần tỉnh táo để không mắc bẫy lừa đảo

Liên quan đến sự việc trên, Thượng tá Huỳnh Nguyễn Lương Hoàng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố Huế cho biết, qua xác minh cơ quan chức năng thành phố Huế không nhận bất kỳ hồ sơ xin cấp phép tổ chức hoạt động “Diễu hành áo dài” trên địa bàn. Do đó, thông tin “Vòng sơ khảo” được diễn ra từ ngày 1/9 đến 30/9/2025 tại các tỉnh, thành phố; trong đó có thành phố Huế là thông tin không chính xác trên internet, mạng xã hội.

Báo chí không có thông tin liên quan đến chương trình này. “Thông thường các hoạt động mang tính chất cộng đồng sẽ được báo chí, truyền thông quảng bá rộng rãi để nhiều tổ chức, cá nhân tham gia” - Thượng tá Hoàng nhận định. Những hình ảnh được các đối tượng sử dụng đăng tải trên các fanpage là hình ảnh được “cóp nhặt” từ các sự kiện liên quan đến áo dài đã được tổ chức trước đây tại các địa phương, thậm chí có thông tin, hình ảnh hoạt động từ năm 2024 nhưng vẫn được các đối tượng đăng tải lại trong tháng 8/2025.

Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ đánh giá, trên các bài viết không có thông tin cụ thể của ban tổ chức hay cá nhân được cử ra làm đầu mối liên lạc với người đăng ký tham gia. Việc đăng ký tham gia được thực hiện qua email hoặc tin nhắn facebook có nguy cơ bị lộ hoặc bị chiếm đoạt thông tin cá nhân quan trọng...

Thượng tá Huỳnh Nguyễn Lương Hoàng nhận định đây là thủ đoạn đánh vào tâm lý của những người yêu thích áo dài Việt Nam, đặc biệt là những người có nhu cầu kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong làm ăn kinh tế. Đây là hình thức lừa đảo không mới nhưng rất tinh vi và có tổ chức, đã có nhiều cá nhân bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc chiếm đoạt thông tin cá nhân.

Cơ quan công an đề nghị người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin kêu gọi tham gia hoạt động “Diễu hành áo dài toàn quốc 2025 - Vinh danh Phụ nữ Việt Nam” trên mạng xã hội, tránh mắc bẫy lừa đảo của các đối tượng xấu.