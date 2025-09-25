  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 26/09/2025 14:03

Cảnh giác với trò kêu gọi tham gia diễu hành áo dài trên mạng xã hội

HNN - Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) thành phố Huế vừa có công văn gửi các cơ quan chức năng đề nghị phối hợp tuyên truyền, cảnh báo thông tin giả mạo về hoạt động diễu hành áo dài thu hút sự quan tâm của nhiều người trên mạng xã hội.

Chủ tịch EC ủng hộ xem xét cấm trẻ em dùng mạng xã hội“Lá chắn” vững chắc bảo vệ người dân trước tội phạm lừa đảoPhụ huynh Pháp 'đau đầu' kiểm soát việc dùng điện thoại của con trẻ

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xác minh sự việc 

Cảnh giác với chương trình “ảo”

Trên mạng xã hội xuất hiện một số fanpage có tên “Diễu Hành Áo Dài 2025” đăng tải thông tin kêu gọi tham gia chương trình “Diễu hành áo dài toàn quốc 2025 - Vinh danh Phụ nữ Việt Nam” với mục đích theo các đối tượng là để “Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10”, “Tôn vinh vẻ đẹp tà áo dài” và “Kích cầu du lịch, quảng bá thương hiệu Việt ra quốc tế, tạo cơ hội hợp tác kinh tế - văn hóa”. Đối tượng được tham gia là phụ nữ độ tuổi 25 tuổi trở lên, đang sinh sống và làm việc trên cả nước, trong đó ưu tiên là công chức, viên chức, kinh doanh, lao động tự do.

Chương trình “Vinh danh” sẽ được diễn ra từ ngày 1/9/2025 đến ngày 20/10/2025 với nhiều vòng thi khác nhau như “Vòng sơ khảo” được tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, “Vòng bán kết” tại các khu vực Bắc - Trung - Nam, đặc biệt “Chung kết toàn quốc & Lễ diễu hành” được quảng bá “Lớn nhất Việt Nam” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) và hồ Gươm (Hà Nội) với các hoạt động được các đối tượng “tâng bốc” như “Hơn 5.000 phụ nữ và nam giới yêu áo dài cùng diễu hành qua các tuyến  phố trung tâm” hay “Trình diễn các bộ sưu tập áo dài truyền thống - cổ phục - cách tân hiện đại”.

Trên các fanpage này còn đưa ra mức giải thưởng “khủng” với con số hàng trăm triệu đồng kèm theo các quyền lợi hấp dẫn như “Hợp đồng quảng bá thương hiệu 3 năm trị giá 1 tỷ đồng” hay “Gói du lịch & trải nghiệm văn hóa trị giá 50 triệu đồng”, thậm chí là trở thành “Đại sứ thương hiệu áo dài Việt Nam”, giúp “Kết nối với mạng lưới doanh nghiệp, nhà thiết kế, nhà đầu tư”...

Theo Sở VH&TT, qua phối hợp với Hiệp hội Áo dài Việt Nam, sở này khẳng định các thông tin về hoạt động “Diễu hành áo dài toàn quốc 2025 - Vinh danh Phụ nữ Việt Nam” là thông tin giả mạo, sai sự thật.

Giao diện các trang, bài viết thông tin sai sự thật về hoạt động diễu hành áo dài 

Cần tỉnh táo để không mắc bẫy lừa đảo

Liên quan đến sự việc trên, Thượng tá Huỳnh Nguyễn Lương Hoàng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố Huế cho biết, qua xác minh cơ quan chức năng thành phố Huế không nhận bất kỳ hồ sơ xin cấp phép tổ chức hoạt động “Diễu hành áo dài” trên địa bàn. Do đó, thông tin “Vòng sơ khảo” được diễn ra từ ngày 1/9 đến 30/9/2025 tại các tỉnh, thành phố; trong đó có thành phố Huế là thông tin không chính xác trên internet, mạng xã hội.

Báo chí không có thông tin liên quan đến chương trình này. “Thông thường các hoạt động mang tính chất cộng đồng sẽ được báo chí, truyền thông quảng bá rộng rãi để nhiều tổ chức, cá nhân tham gia” - Thượng tá Hoàng nhận định. Những hình ảnh được các đối tượng sử dụng đăng tải trên các fanpage là hình ảnh được “cóp nhặt” từ các sự kiện liên quan đến áo dài đã được tổ chức trước đây tại các địa phương, thậm chí có thông tin, hình ảnh hoạt động từ năm 2024 nhưng vẫn được các đối tượng đăng tải lại trong tháng 8/2025.

Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ đánh giá, trên các bài viết không có thông tin cụ thể của ban tổ chức hay cá nhân được cử ra làm đầu mối liên lạc với người đăng ký tham gia. Việc đăng ký tham gia được thực hiện qua email hoặc tin nhắn facebook có nguy cơ bị lộ hoặc bị chiếm đoạt thông tin cá nhân quan trọng...

Thượng tá Huỳnh Nguyễn Lương Hoàng nhận định đây là thủ đoạn đánh vào tâm lý của những người yêu thích áo dài Việt Nam, đặc biệt là những người có nhu cầu kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong làm ăn kinh tế. Đây là hình thức lừa đảo không mới nhưng rất tinh vi và có tổ chức, đã có nhiều cá nhân bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc chiếm đoạt thông tin cá nhân.

Cơ quan công an đề nghị người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin kêu gọi tham gia hoạt động “Diễu hành áo dài toàn quốc 2025 - Vinh danh Phụ nữ Việt Nam” trên mạng xã hội, tránh mắc bẫy lừa đảo của các đối tượng xấu.

Bài, ảnh: QUANG ĐỨC
 Từ khóa:
diễu hànháo dàimạng xã hội
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuyên dương lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

Chiều 12/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức gặp mặt tuyên dương lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Tuyên dương lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành
Thông tin doanh nghiệp:
MB lan tỏa giá trị nhân văn qua mạng xã hội thiện nguyện đầu tiên của Việt Nam

Ra mắt từ năm 2021 dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, Nền tảng Thiện nguyện do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phát triển đã mở ra một hướng đi mới cho hoạt động thiện nguyện cộng đồng trong thời đại số. Với thiết kế như một mạng xã hội thu nhỏ, chỉ cần vài thao tác người dùng đã có thể khởi tạo chiến dịch gây quỹ, đồng thời sở hữu tài khoản thiện nguyện minh bạch với cơ chế sao kê tự động và cập nhật theo thời gian thực.

MB lan tỏa giá trị nhân văn qua mạng xã hội thiện nguyện đầu tiên của Việt Nam
Ngôi trường ở Pháp giúp học sinh từ bỏ mạng xã hội

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Trường trung học cơ sở Antoine-Grimoald-Monnet ở thị trấn Champeix thuộc tỉnh Puy-de-Dôme, miền Trung nước Pháp, đã làm được điều tưởng chừng như không thể: thuyết phục các em học sinh lớp 6 đóng tài khoản trên các mạng xã hội Snapchat, TikTok và Instagram.

Ngôi trường ở Pháp giúp học sinh từ bỏ mạng xã hội

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top