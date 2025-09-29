  • Huế ngày nay Online
Mưa có xu hướng giảm nhanh và kết thúc đợt mưa lớn

HNN.VN - Sáng 29/9, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế dự báo mưa lớn trên địa bàn TP. Huế và khẳng định, đây là tin cuối cùng về đợt mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10.

Nguy cơ mưa lớn khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng núi và ven các sông suối nhỏ ở các phường, xã: A Lưới 1 – 5, Phong Điền, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre...

Mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ lưu các sông trên địa bàn TP. Huế, các tuyến đường thấp trũng và những nơi có hệ thống thoát nước kém tại các phường, xã: Phú Xuân, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Thanh Thủy, Hương Thủy…  

Từ ngày 30/9, mưa có xu hướng giảm nhanh và kết thúc đợt mưa lớn.  

ANH PHONG
Mưa lớnbão số 10tin cuối cùngĐài Khí tượng Thủy văn TP. Huế.
  Nội dung góp ý

Hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sau bão

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 duy trì sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, dự kiến đổ bộ vào rạng sáng 29/9/2025, gây mưa lớn diện rộng và rủi ro thiên tai cấp 4 từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị.

Huy động mọi lực lượng, phương tiện ứng phó với các nguy cơ thiên tai sau bão số 10

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, lũ, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân.

Chủ động ứng phó bão số 10, đảm bảo an toàn cho học sinh

Thực hiện Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có thông báo về việc chủ động ứng phó với bão số 10 và mưa lũ trên địa bàn.

