Thứ Hai, 29/09/2025 07:55 (GMT+7)
Mưa có xu hướng giảm nhanh và kết thúc đợt mưa lớn
HNN.VN - Sáng 29/9, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế dự báo mưa lớn trên địa bàn TP. Huế và khẳng định, đây là tin cuối cùng về đợt mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10.
Nguy cơ mưa lớn khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng núi và ven các sông suối nhỏ ở các phường, xã: A Lưới 1 – 5, Phong Điền, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre...
Mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ lưu các sông trên địa bàn TP. Huế, các tuyến đường thấp trũng và những nơi có hệ thống thoát nước kém tại các phường, xã: Phú Xuân, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Thanh Thủy, Hương Thủy…
Từ ngày 30/9, mưa có xu hướng giảm nhanh và kết thúc đợt mưa lớn.
ANH PHONG