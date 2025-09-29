Từ ngày 30/9, mưa có xu hướng giảm nhanh và kết thúc đợt mưa lớn

Nguy cơ mưa lớn khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng núi và ven các sông suối nhỏ ở các phường, xã: A Lưới 1 – 5, Phong Điền, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre...

Mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ lưu các sông trên địa bàn TP. Huế, các tuyến đường thấp trũng và những nơi có hệ thống thoát nước kém tại các phường, xã: Phú Xuân, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Thanh Thủy, Hương Thủy…

Từ ngày 30/9, mưa có xu hướng giảm nhanh và kết thúc đợt mưa lớn.