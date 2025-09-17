  • Huế ngày nay Online
Cảnh báo mưa lớn, sạt lở đất và lũ quét

HNN.VN - Hồi 4 giờ, ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như: Gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, thời tiết trong 24-72 giờ tới trên đất liền của TP. Huế do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 nên từ ngày 27-29/9 có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 28-29/9, trên đất liền vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 4-5, giật cấp 6-8; sâu trong đất liền có gió cấp 3-4, giật cấp 5, cấp 6.

Từ ngày 27-29/9 vùng biển TP. Huế có mưa bão. Gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-10, biển động, sóng biển cao 2.0-4.0m; vùng gần tâm bão ở phía Đông Kinh Tuyến 108,0 độ Kinh Đông có gió mạnh cấp 10-13, giật cấp 15-16, biển động dữ dội, sóng biển cao 5.0-7.0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi TP. Huế đều có nguy cơ cao chịu tác động của mưa bão, gió mạnh, sóng lớn, nước dâng, có thể gây hư hỏng hoặc bị sóng đánh chìm kể cả tàu vận tải có tải trọng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 3.

Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các xã: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, Hưng Lộc, phường Phong Điền.

Lực lượng chức năng và các địa phương chủ động các phương án ứng phó với mưa bão 

Trước diễn biến bất thường, khó lường của bão số 10, sáng nay (27/9), Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ Quốc gia - Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ban, ngành, đơn vị, địa phương các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi để triển khai công tác ứng phó với bão số 10.

PHONG ANH
