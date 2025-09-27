  • Huế ngày nay Online
Các hồ chứa còn nhiều dung tích phòng lũ

HNN.VN - Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện còn nhiều dung tích phòng lũ, có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa với lưu lượng từ 400 - 500 mm. Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã có phương án để chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa xảy ra.

Theo tính toán, với mực nước hiện tại thì hồ chứa Hương Điền và Bình Điền có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa với lưu lượng 400mm, hồ chứa Tả Trạch là 500mm 

Sáng 27/9, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cho biết, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn vẫn vận hành đảm bảo an toàn, có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa với lưu lượng từ 400 - 500mm.

Cụ thể, mực nước hồ thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) là +48,7m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng đến hồ 210m3/; lưu lượng về hạ du 184m3/s. Mực nước hồ thủy điện Bình Điền trên sông Hương đạt +74,74m, lưu lượng đến hồ 96m3/; lưu lượng về hạ du 68m3/s. Mực nước hồ thủy điện A Lưới +552,998m, lưu lượng đến hồ 84,6m/s; lưu lượng về hạ du 84,6m/s.

Ông Nguyễn Quang Hải, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền cho biết, với mực nước hồ hiện tại tương đương dung tích phòng lũ của hồ chứa còn khoảng 150 triệu m3. Để chủ động ứng phó với bão số 10 cũng như các tình huống thiên tai thời gian tới, đơn vị đã tổ chức kiểm tra các hạng mục của công trình trước mùa mưa bão, đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật liệu, thiết bị và bố trí nhân lực trực ban nhằm ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Theo tính toán, với mực nước hiện tại thì hồ chứa Hương Điền và Bình Điền có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa với lưu lượng 400mm, hồ chứa Tả Trạch là 500mm. Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu đã chuẩn bị các kịch bản vận hành hồ chứa cho các mức lượng mưa dự báo từ 100-200mm, có nơi trên 300mm để chủ động vận hành liên hồ chứa khi có mưa lớn xảy ra.

Toàn thành phố hiện có 56 hồ chứa thủy lợi và 13 hồ thủy điện. Trước mùa bão lũ hàng năm, các sở ngành đã phối hợp với địa phương có liên quan kiểm tra công tác quản lý vận hành, an toàn điện, quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và công tác ứng phó với thiên tai.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
