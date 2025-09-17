Khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở tuyến đường ven sông Bồ

Sạt lở đoạn qua TDP Thanh Lương 4 (P. Kim Trà)

Nguy cơ phá hỏng toàn bộ đoạn tuyến

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ven sông Bồ đoạn Tứ Hạ - Hương Văn - Hương Xuân - Hương Toàn có chiều dài 7.550m, tổng kinh phí gần 117 tỷ đồng, do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực 2 (BQLDAĐTXDKV2) làm chủ đầu tư.

Đầu tháng 9 (trong thời gian thi công), đoạn qua TDP Thanh Lương 4 (P. Kim Trà) xảy ra 2 điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng. Cụ thể, đoạn đường từ khu vực chợ Kệ về hướng cầu Thanh Lương bị sạt lở với chiều dài khoảng 200m và cách đó không xa là một đoạn sạt lở với chiều dài khoảng 100m.

Quan sát tại hiện trường, một phần mặt đường bị bong tróc, các vết nứt chạy dài ăn sâu vào kết cấu công trình. Đến hiện tại, hiện tượng sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại mà vẫn tiếp tục lan rộng, đe dọa phá hỏng toàn bộ đoạn tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

“Đây là tuyến đường kết nối từ khu vực chợ Kệ ra cầu Thanh Lương, phục vụ hàng ngày cho nhu cầu học tập, buôn bán, sinh hoạt của người dân. Từ khi xuất hiện tình trạng nứt lún, vấn đề đi lại rất khó khăn, nguy hiểm, nhất là ban đêm hoặc khi trời mưa lớn khiến chúng tôi rất bất an. Mong các cấp, các ngành sớm có biện pháp khắc phục kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Nguyễn Văn Thương, người dân TDP Thanh Lương 4, phường Kim Trà bày tỏ.

Ông Hồ Lê Hoàng Thịnh, Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho hay, ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền đã phối hợp với BQLDAĐTXDKV2 yêu cầu nhà thầu khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, như đặt rào chắn, biển cảnh báo và tăng cường chiếu sáng vào ban đêm, đồng thời, báo cáo lên UBND thành phố.

Khắc phục khẩn cấp

Trước tình trạng sạt lở vẫn có có nguy cơ lan rộng, gây nguy cơ hư hỏng toàn bộ đoạn đường và đe dọa đến tính mạng, tài sản người dân, ngày 5/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp & Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, có phương án xử lý khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho người dân và công trình khu vực sạt lở nêu trên.

Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc Phụ trách BQLDAĐTXDKV2 cho hay, đến thời điểm này, đơn vị có 2 lần cùng với đại diện Sở Nông nghiệp & Môi trường, Sở Xây dựng, Chi cục Thủy lợi & Biến đổi khí hậu, UBND phường Kim Trà, Công ty CP Thành Đạt, Công ty CP Confitech Đông Á đã đi khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân sạt lở.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ảnh hưởng của bão số 5, 6, hoàn lưu bão gây mưa lớn, kéo dài đã gây ra sụt lún, sạt lở ở tuyến đường này. Ngoài ra, do đoạn này chưa được đầu tư mái kè kiên cố nên có nguy cơ sụt lún tiếp diễn và xâm thực vào phía trong nền đường đang thi công.

Sau buổi kiểm tra, đánh giá tình hình sạt lở (lần 2) vào chiều 9/9, đoàn liên ngành đã thống nhất đề xuất các giải pháp khắc phục khẩn cấp để đảm bảo tài sản và an toàn cho người dân.

Trước mắt, đoàn liên ngành đề nghị BQLDAĐTXDKV2 tiến hành san gạt nền đường đoạn bị sụt lún để đảm bảo an toàn lưu thông. Tiếp đó, cử lực lượng giám sát hàng ngày, cấm phương tiện vận tải nặng lưu thông qua đoạn đường bị sụt lún, đồng thời phối hợp với UBND phường Kim Trà thông báo cho người dân và hỗ trợ di dời tạm thời nếu cần.

Về lâu dài, đoàn thống nhất đề nghị UBND thành phố giao BQLDAĐTXDKV2 tiến hành khảo sát, lập chủ trương đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua TDP Thanh Lương (phường Kim Trà) với chiều dài khoảng 375m, kinh phí dự kiến khoảng 8 tỷ đồng. Việc xây dựng tuyến kè chống sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, tránh thiệt hại lớn hơn cho công trình...

Không chỉ ở Dự án nâng cấp, mở rộng đường ven sông Bồ đoạn Tứ Hạ - Hương Văn - Hương Xuân - Hương Toàn, mà mới đây, tại xã Quảng Điền cũng xảy ra sạt lở nặng. Cụ thể, tuyến đường ở thôn Niêm Phò sạt lở trên 150m, thôn Phò Nam A sạt lở khoảng 300m. Điều này cho thấy, việc sụt lún, sạt lở rất dễ xảy ra ở các tuyến đường ven sông, hói…, nhất là trong mùa mưa, thời điểm xảy ra bão lũ.

Huế là nơi thường chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, vì vậy trong quá trình triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công, khảo sát địa chất… trước khi thi công những tuyến đường ven sông, hói…, việc dự báo, xác định những nguy cơ có thể xảy ra để chủ động ứng phó tình trạng sạt lở, sụt lún cần được tính toán kỹ ngay từ ban đầu để tránh những hệ lụy khác gây lãng phí đầu tư và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.