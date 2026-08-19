Đẩy mạnh cuộc vận động "Hiến đất mở đường" và xây dựng nếp sống văn minh tang lễ

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại buổi làm việc.

Buổi làm việc nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận 7 tháng đầu năm 2026, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cuộc vận động “Hiến đất mở đường” và tuyên truyền nếp sống văn minh trong việc tổ chức tang lễ trên địa bàn.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, hệ thống MTTQ các xã, phường đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

Đặc biệt, cuộc vận động "Hiến đất mở đường" tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, tạo bước đột phá trong chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như phường Phong Quảng có 13 hộ dân tự nguyện hiến 382m² đất phục vụ mở rộng 2 tuyến đường giao thông kiệt xóm; xã Đan Điền có 8 hộ dân hiến 121m² đất, chủ động tháo dỡ 372m tường rào cùng nhiều công trình phụ phụ trợ; tại phường Phong Phú, người dân đồng thuận hiến đất thực hiện đồng bộ 47 công trình hạ tầng trên nhiều lĩnh vực.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thành công này khẳng định hiệu quả từ những cách làm sáng tạo, bài bản tại cơ sở: thực hiện quy trình “tuyên truyền trước, vận động sau”; công khai, dân chủ, minh bạch về quy hoạch và lợi ích của công trình; trực tiếp gặp gỡ đối thoại với từng hộ dân chịu ảnh hưởng; đồng thời phát huy tối đa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và người có uy tín trong cộng đồng.

Việc triển khai Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong tang lễ bước đầu tạo chuyển biến tích cực. Thông qua các hội nghị khu dân cư, hệ thống truyền thanh và lực lượng nòng cốt tại cơ sở, phần lớn Nhân dân đã tự giác chấp hành tốt các quy định. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn còn tình trạng tổ chức tang lễ kéo dài, sử dụng âm thanh công suất lớn vượt quá giờ quy định... cần tiếp tục kiên trì vận động.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Tài ghi nhận và biểu dương những mô hình, cách làm hay của các địa phương. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026, đồng chí đề nghị MTTQ các xã, phường khẩn trương rà soát, lượng hóa các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội MTTQ cùng cấp, tập trung giải pháp cho các chỉ tiêu khó đạt.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; hướng mạnh về cơ sở, tăng cường đối thoại để kịp thời nắm bắt, tham mưu giải quyết chính đáng nguyện vọng của Nhân dân ngay từ vùng giáp ranh, khu dân cư. Đồng thời, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; xây dựng các mô hình hỗ trợ sinh kế thiết thực; củng cố Ban Công tác Mặt trận khu dân cư và chủ động phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Điền Lê Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với hai nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Nguyễn Chí Tài yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể "rõ người, rõ việc, rõ lộ trình, rõ kết quả". Trong cuộc vận động "Hiến đất mở đường", cần tiếp tục kiên trì vận động, tạo sự đồng thuận cao trên tinh thần công khai, minh bạch; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu cơ chế hỗ trợ tối đa cho người dân, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến điều chỉnh, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hiến. Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong tang lễ, cần khẩn trương tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 13-CT/TU đến cán bộ cơ sở, chức sắc tôn giáo và người uy tín, đồng thời đưa các quy định này vào hương ước, quy ước khu dân cư để tạo nếp sống văn hóa bền vững, lâu dài.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, hệ thống Mặt trận các địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối vững chắc, tạo sự đồng thuận xã hội rộng lớn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng TP. Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.