TP. Huế được đầu tư 3 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế

HNN.VN - Chiều 3/12, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình Stem Innovation Petrovietnam. Điểm cầu tại TP. Huế được tổ chức tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo.

 Trường THCS Nguyễn Tri Phương được xây dựng phòng STEM. Ảnh minh họa

Xuất phát từ ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Petrovietnam đã có sáng kiến triển khai chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”. Với mục tiêu xây dựng 100 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh, thành trên cả nước, đây là dự án giáo dục quy mô lớn nhất từ trước đến nay do một doanh nghiệp khởi xướng.

Đến ngày 2/12, 100 phòng STEM đã được khảo sát xây dựng phương án triển khai; trong đó, 14 phòng đã hoàn thiện bàn giao cho các trường, 28 phòng đang thực hiện thi công lắp đặt và 58 phòng đang triển khai bước cuối cùng trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp. Toàn bộ các phòng STEM trong chương trình sẽ được bàn giao cho các trường chậm nhất ngày 31/12/2025.

Tại hội nghị, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam đã cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa của chương trình, lộ trình thực hiện và kế hoạch tiếp nhận, khai thác, vận hành, phát triển hiệu quả các phòng STEM. Đồng thời, tiếp nhận các thông tin về khó khăn của địa phương, nhà trường trong triển khai chương trình để hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn trong quá trình thực hiện.

Tại TP. Huế, chương trình xây dựng 3 phòng STEM tại Trường THPT Hai Bà Trưng, Trường THPT Nguyễn Huệ và Trường THCS Nguyễn Tri Phương. Các phòng STEM trong chương trình được thiết kế hiện đại, trang bị bảng tương tác thông minh, hệ thống AI-IoT, Robotics VEX, máy in 3D, máy cắt CNC, bộ thí nghiệm năng lượng - môi trường, đạt các chuẩn tham chiếu quốc tế và phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chương trình tạo điều kiện cho các trường để tổ chức câu lạc bộ STEM, cuộc thi STEM, hoạt động hướng nghiệp - khởi nghiệp và các buổi chia sẻ chuyên môn cho giáo viên.

Ngay sau khi các phòng STEM được bàn giao, chương trình sẽ chuyển giao kỹ thuật, đảm bảo các giáo viên/kỹ thuật viên có khả năng vận hành và sử dụng các thiết bị, dụng cụ được cung cấp trong phòng STEM. Đồng thời, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho giáo viên trực tiếp giảng dạy có thể lên kế hoạch triển khai CLB STEM trong trường, cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao về giáo dục STEM…

MINH HIỀN
