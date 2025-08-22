Sống lại những khoảnh khắc lịch sử qua cầu truyền hình “Thời cơ vàng”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại điểm cầu TP. Huế

Tham dự ở điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; ở điểm cầu TP. Huế có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; điểm cầu TP. Hồ Chí Minh có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương; và đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Hàng ngàn người dân với cờ đỏ sao vàng và những bộ đồng phục đặc trưng đã tề tựu về sân trước Ngọ Môn Huế - nơi Kỳ Đài lịch sử đang bừng sáng trong khí thế hào hùng, cùng hòa cùng nhịp đập của cầu truyền hình chính luận nghệ thuật “Thời cơ vàng”.

“Em cảm giác chương trình nghệ thuật như đưa khán giả vào trung tâm lịch sử, người xem được theo dõi những thực cảnh lịch sử dàn dựng công phu, như thể đang có mặt tại Thủ đô kháng chiến Tân Trào, hay giữa những ngả đường sục sôi của Hà Nội, Huế, Sài Gòn xưa. Đồng thời, khán giả còn được nghe chia sẻ từ các nhân chứng lịch sử - những người đã sống và cống hiến qua các thời khắc chuyển mình của đất nước… ”, Hoàng Bảo Ngọc, sinh viên khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế bày tỏ.

Chương trình “Thời cơ vàng” được truyền hình trực tiếp từ ba điểm cầu giàu giá trị lịch sử và cảm xúc: Cột cờ Hà Nội - biểu tượng kiên cường của Thủ đô; Quảng trường Ngọ Môn (Huế) - nơi kết nối quá khứ và hiện tại; Bến Nhà Rồng (TP. Hồ Chí Minh) - nơi khởi đầu hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại mỗi điểm cầu, công nghệ sân khấu hiện đại như LED đa chiều, 3D Mapping và âm thanh ánh sáng đỉnh cao đưa khán giả hòa cùng nhiều thời khắc lịch sử, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Với thời lượng 100 phút, “Thời cơ vàng” không chỉ là một chương trình truyền hình mà là một hành trình cảm xúc, nơi lịch sử sống dậy bằng âm thanh, hình ảnh, ánh sáng và ký ức. Lấy cảm hứng từ bài thơ “Học đánh cờ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình “Thời cơ vàng” được chia thành ba chương.

Chương 1: “Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ”, tái hiện thời khắc lịch sử tháng Tám 1945, khi dân tộc đứng lên giành chính quyền trong sự dẫn dắt tài tình của Đảng và Bác Hồ; chương 2: “Kiên quyết không ngừng thế tấn công”, dẫn dắt khán giả qua các giai đoạn từ kháng chiến đến đổi mới, nơi mỗi thách thức là một thời cơ được tạo ra bằng trí tuệ và lòng dũng cảm; chương 3: “Nhất định thành công”, khắc họa một Việt Nam hiện đại, đang đứng trước cơ hội vàng để phát triển bền vững, hùng cường.

“Thời cơ vàng” quy tụ những nhân chứng lịch sử đặc biệt, những con người đã góp phần làm nên diện mạo đất nước hôm nay; cùng nhiều gương mặt khác - những người đã sống và cống hiến qua các thời khắc chuyển mình của đất nước. Họ kể cho độc giả nghe về những ngày tháng Tám rực rỡ, về những giấc mơ cháy bỏng, về những hy sinh thầm lặng. Khán giả được thấy lịch sử là những câu chuyện sống động, chạm vào trái tim.

Khán giả Trần Phương Thảo nhận xét: "Em rất thích chương trình nghệ thuật hôm nay, bởi ở Quảng trường Ngọ Môn - Huế, người xem thấy được di tích trăm năm như được thổi hồn mới, với hiệu ứng 3D Mapping và ánh sáng khiến quá khứ và hiện tại đồng hiện. Trong khi ở Cột cờ Hà Nội xuất hiện sân khấu đa chiều, nơi hệ thống màn LED mang lại diện mạo mới cho các công trình kiến trúc cổ kính. Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chúng em cảm nhận được sự giao thoa giữa nét trầm mặc của lịch sử và nhịp sống trẻ trung của thành phố mang tên Bác".

Trong chương trình, nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng, đến các tài năng trẻ đã mang đến những ca khúc bất hủ và sáng tác mới đầy xúc cảm. Bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm cùng trích đoạn kịch “Tôi và chúng ta” của Lưu Quang Vũ làm thổn thức trái tim khán giả, khơi dậy khát vọng sống và cống hiến. Khán giả như được sống lại những thời khắc hào hùng của lịch sử, từ khí thế cách mạng mùa Thu 1945, chiến thắng Điện Biên, ngày đất nước thống nhất, đến công cuộc đổi mới đất nước.

Cựu chiến binh Nguyễn Thái Hòa (phường Thuận Hóa) chia sẻ: "Qua những thực cảnh sống động, khán giả thấy được Bác Hồ và Đảng ta đã nhìn xa trông rộng để nắm lấy “Thời cơ vàng”, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Chương trình cho thấy, mỗi bước đi là một lần dân tộc ta biến thách thức thành cơ hội, tạo ra thời cơ bằng chính đôi tay và trái tim của mình. Những câu chuyện chân thực khiến người xem cảm thấy gần gũi như đang cùng các thế hệ đi trước viết nên lịch sử. Qua đó, chúng ta tin rằng, mỗi người đều có thể góp phần làm nên một tương lai rực rỡ.

Cầu truyền hình “Thời cơ vàng” không chỉ là một chương trình để xem, mà là một hành trình để khán giả sống, cảm nhận và hành động. Người xem thấy mình trong mỗi câu chuyện của quá khứ, trong những giấc mơ của hôm nay và trong khát vọng về một tương lai hùng cường. Để cùng hàng triệu người Việt Nam khác, sống lại những khoảnh khắc lịch sử, để trái tim rung lên từng nhịp đập tự hào và để cùng nhau viết tiếp câu chuyện của dân tộc với tinh thần: “Thời cơ phải do con người tạo ra”.

