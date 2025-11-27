Kỷ niệm trọng thể 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: TTXVN

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; đại diện các bộ, ban, ngành và các địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng; đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô Viêng Chăn; các đoàn đại biểu quốc tế; đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Lào và đại diện các cộng đồng người Lào ở nước ngoài.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã sang tham dự và chia vui với đất nước Lào anh em.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã đọc bài diễn văn quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nêu rõ cách đây 50 năm, chính tại địa điểm này là nơi tập hợp đông đảo lực lượng là nhà cách mạng và nhân dân Lào yêu nước để giành chính quyền tại thủ đô Viêng Chăn, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn chế độ thực dân và phong kiến, thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 2/12/1975. Từ sự kiện lịch sử vĩ đại này “đã làm cho vận mệnh của đất nước và xã hội của chúng ta thay đổi sâu sắc và mở ra kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước vô cùng yêu dấu của chúng ta, tiến bước nhanh chóng và vững mạnh theo con đường độc lập, tự chủ, thống nhất và thịnh vượng, bảo đảm người dân các dân tộc Lào có đời sống ấm no, tự do và hạnh phúc”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh nhìn lại chiến thắng vĩ đại, xây dựng chế độ mới vang dội trên khắp mọi miền Tổ quốc và trên toàn thế giới, chúng ta bồi hồi tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc những chiến công hiển hách, tưởng nhớ tới công lao và sự hy sinh to lớn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các lãnh đạo, chiến sĩ, anh hùng, đảng viên, cán bộ, nhân dân các dân tộc Lào đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp đấu tranh cứu nước, không hề run sợ trước bất kỳ khó khăn gian khổ nào, cho đến khi giành độc lập và hoàn toàn giải phóng đất nước.

Nhân dịp có ý nghĩa quan trọng này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt hoan nghênh, chân thành cảm ơn và vô cùng biết ơn các nước bạn bè gần xa, đối tác phát triển, tổ chức quốc tế cũng như các tổ chức xã hội đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Lào suốt 50 năm qua trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển của nhân dân Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định 50 năm qua là quá trình thành lập, không ngừng hoàn thiện và phát triển nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, là thành quả đỉnh cao của phong trào đấu tranh quyết liệt, cam go, gian khổ, lâu dài với tinh thần yêu nước cao cả, không chịu khuất phục thông qua các phong trào cách mạng sôi nổi và sự hy sinh của thế hệ cha ông, của nhân dân Lào anh hùng cũng như sự hỗ trợ quý báu của các nước bạn bè, đặc biệt là sự đoàn kết và liên minh chiến đấu của 3 nước Đông Dương Lào-Việt Nam-Campuchia anh em, để có thể giành được thắng lợi to lớn và quang vinh do Chủ tịch Kaysone Phomvihane - lãnh tụ kính yêu, người con yêu quý của nhân dân các dân tộc Lào đã đúc kết: “Đấu tranh lâu dài, thắng lợi to lớn”.

Trong suốt 50 năm bảo vệ và phát triển, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã khẳng định vững chắc bản chất, truyền thống cách mạng là bài học trong việc tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên, đó là: “Kiên định lý tưởng chủ nghĩa xã hội, phát huy đoàn kết toàn dân để hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân vững mạnh, xây dựng chủ nghĩa xã hội phải xuất phát từ người dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực Nhà nước thực sự là của dân và nguyện làm hết sức mình vì hạnh phúc của dân”. Đây là lý tưởng kiên định, trước sau như một của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và là khát vọng của nhân dân Lào. Thế hệ trẻ kế cận cần tiếp tục kiên định để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, lãnh đạo đất nước vững chắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trước tình hình khu vực và thế giới đang và sẽ tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, sâu sắc, toàn diện với nhiều thách thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho biết đất nước Lào sẽ tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác vì sự phát triển, phát huy mối quan hệ và hợp tác với các nước bạn bè, đối tác phát triển, trong đó tiếp tục tăng cường đoàn kết, mối quan hệ gắn bó với các nước bạn bè chiến lược; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, kiên định con đường phát triển cân đối, hài hòa giữa kinh tế với văn hóa-xã hội và môi trường theo hướng xanh và bền vững; tiếp tục khai thác và phát huy thế mạnh, tiềm năng, kết hợp sức mạnh quốc gia với sức mạnh của thời đại trong bảo vệ và phát triển đất nước trên cơ sở đề cao ý thức dân tộc, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, vững bước tiến vào thế giới; phát huy quyền làm chủ của dân, nhân dân thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng và rộng khắp, không ngừng xây dựng cuộc sống ấm no, giàu có.

Đất nước Lào phấn đấu đạt mục tiêu lớn trong việc tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân được nêu tại Cương lĩnh chính trị của Đảng “Đến năm 2055, kỷ niệm 100 năm Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào phát triển có thu nhập trung bình cao, có hệ thống chính trị vững mạnh, có nền tảng kinh tế hiện đại, lực lượng sản xuất được phát triển toàn diện, có mối quan hệ sản xuất phù hợp và tiến bộ, đời sống của người dân các dân tộc Lào cơ bản được bảo đảm, tiến tới đời sống ấm no”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ thành quả cách mạng, kết quả và chiến thắng trong suốt 50 năm bằng cả tính mạng và lý tưởng kiên trung, nhất quán của các thế hệ kế tục đến muôn đời sau.

Ngay sau diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, lễ diễu binh, diễu hành của các lực lượng vũ trang; các bộ, ban, ngành; các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội diễn ra hoành tráng, trang nghiêm, thể hiện sinh động những thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, kinh tế và quốc phòng mà Đảng và nhân dân Lào đã giành được trong suốt 50 năm qua.

Buổi lễ thu hút đông đảo người dân Lào tới xem; bày tỏ niềm tin mãnh liệt, sự tin tưởng của người dân về tương lai tươi sáng của đất nước, được thế hệ cha ông đặt nền móng và xây đắp, đang được thế hệ ngày nay phát triển và thế hệ kế tục không ngừng nâng cao, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.