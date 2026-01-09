Những năm tháng vì tiếng nói của cử tri

Ông Võ Nguyên Quảng

Dành thời gian lắng nghe đầy đủ các ý kiến

Ông Võ Nguyên Quảng, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) khóa IX được ghi nhận bởi phong cách làm việc trách nhiệm, gần dân và sự kiên trì theo đuổi đến cùng các kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Trong mỗi đợt tiếp xúc cử tri, ông luôn dành thời gian lắng nghe đầy đủ các ý kiến, từ những vấn đề lớn mang tầm chính sách đến những vướng mắc cụ thể, sát sườn trong đời sống dân sinh. Các nội dung liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách cho người có công đến an sinh xã hội, giáo dục, y tế… đều được ông ghi nhận, tổng hợp và phản ánh kịp thời đến Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương.

Ông Võ Nguyên Quảng còn được cử tri đánh giá cao bởi tinh thần theo đuổi vấn đề đến cùng. Nhiều kiến nghị của người dân trong tỉnh đã được ông trực tiếp đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết, góp phần tháo gỡ những vướng mắc tồn tại kéo dài, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan dân cử.

Trên cương vị Trưởng đoàn ĐBQH, ông phát huy rõ nét vai trò cầu nối giữa Trung ương và địa phương. Xuất phát từ thực tiễn của tỉnh, ông đã kiến nghị Quốc hội và các cơ quan Trung ương quan tâm hơn đến những vấn đề mang tính đặc thù của Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) như bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô; đầu tư phát triển hạ tầng; phòng, chống thiên tai; thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực đầm phá, ven biển.

“Trước nhu cầu và thực tiễn đặt ra, chúng tôi, cũng như các Đoàn ĐBQH khóa trước đã tranh thủ diễn đàn Quốc hội để đề đạt nguyện vọng của cử tri trong tỉnh. Sau thời gian kiên trì, đeo bám đến cùng, Quốc hội cùng các bộ, ban, ngành Trung ương đã thống nhất chủ trương triển khai công trình thủy lợi hồ Truồi. Công trình không chỉ bảo đảm nguồn nước tưới tiêu ổn định, mà còn góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ lưu, bổ sung nguồn nước sinh hoạt cho người dân”, ông Võ Nguyên Quảng chia sẻ.

Ông Võ Nguyên Quảng không chỉ hoàn thành tốt vai trò của người ĐBQH mà còn góp phần củng cố niềm tin của cử tri trong tỉnh đối với Quốc hội và các cơ quan dân cử. Hình ảnh một Trưởng đoàn ĐBQH luôn lắng nghe, trăn trở và hành động vì quyền lợi chính đáng của Nhân dân đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng cử tri địa phương.

Luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Nhớ lại thời điểm được bầu làm ĐBQH vào năm 2002, ông Nguyễn Văn Mễ, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) khóa XI chia sẻ: “Với tôi, đó là niềm vinh dự lớn lao, nhưng cũng đi kèm không ít trăn trở trước trọng trách nặng nề đối với cử tri và Nhân dân. Từ nhận thức ấy, tôi luôn xác định phải đề cao trách nhiệm, khiêm tốn học hỏi và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cử tri”.

Ông Nguyễn Văn Mễ cho biết: Quốc hội khóa XI đã thông qua 84 luật, bộ luật và thảo luận 4 dự án luật khác để chuẩn bị trình Quốc hội khóa XII. Để tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng, hiệu quả, bản thân ông và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, tài liệu; tích cực tham gia thảo luận tại các diễn đàn của Quốc hội. Trong đó, Luật Xây dựng và Luật Nhà ở là những dự án luật được ông và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh dành nhiều tâm huyết. Bởi lẽ, đây đều là các luật chuyên ngành gắn chặt với yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và cảnh quan đô thị, những đặc trưng nổi bật của Cố đô Huế.

“Dự thảo ban đầu của các luật này quy định phải dành một diện tích xây dựng các công trình kiến trúc khá cao đối với các đô thị loại 1, loại 2 và loại đặc biệt. Đối với những công trình nhà ở có diện tích sàn dưới 200 mét vuông thì không phải xin phép xây dựng, điều này sẽ gây nhiều khó khăn cho việc quản lý kiến trúc và xây dựng ở Huế. Từ đó, không chỉ cá nhân tôi thay mặt Đoàn ĐBQH TP. Huế phát biểu tại Hội trường Quốc hội, mà còn cùng các thành viên trong Đoàn chủ động đăng ký làm việc riêng với đồng chí Nguyễn Văn Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ xây dựng thay mặt Ban soạn thảo để đề nghị xem xét có sự thay đổi các quy định và đã được chấp thuận”, ông Mễ nhớ lại.

Đối với Luật Phòng, chống tham nhũng, Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị về 2 giải pháp quan trọng, đó là cần triển khai sớm chủ trương luân chuyển cán bộ chủ chốt các địa phương ra ngoài sinh quán và kiên quyết thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt…

Đoàn ĐBQH tỉnh đã kế thừa thành tựu của các nhiệm kỳ Quốc hội, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để kiên trì bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tranh thủ sự đồng tình của Trung ương để đưa vào danh mục các công trình, dự án cấp quốc gia như: Dự án xây dựng Cảng nước sâu và khu kinh tế - thương mại Chân Mây - Lăng Cô; hai dự án lớn về thủy lợi là Tả Trạch - Thảo Long; khu công nghiệp Phú Bài…

Khó có thể kể hết những kỷ niệm trong quá trình công tác, song qua câu chuyện, có thể cảm nhận rõ những trăn trở thường trực của ông Nguyễn Văn Mễ đối với đời sống của cử tri và người dân. Ông Nguyễn Văn Mễ chia sẻ: “Trong cuộc đời công tác, dù đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau, nhưng được vinh dự làm đại biểu dân cử, đặc biệt là có một khóa tham gia Quốc hội, luôn là những kỷ niệm sâu sắc nhất. Qua các hoạt động liên hệ với cử tri, tôi càng hiểu rõ hơn giá trị nhân văn của các chính sách khi đi vào cuộc sống, và thấm thía hơn lời dạy của Bác Hồ: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.