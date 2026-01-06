  • Huế ngày nay Online
Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 12/1

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 2 nghị quyết, đồng thời xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra trong 0,5 ngày: sáng 12/1/2026 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 2 Nghị quyết do Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình, gồm:

Nghị quyết quy định chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Cán bộ điều tra và Giấy chứng minh Kiểm sát viên;

Nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày tóm tắt Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày tóm tắt Báo cáo thẩm tra 2 dự án Nghị quyết, sau đó thảo luận về các nội dung này.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025.

Trước đó, ngày 8/1/2026, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã tổ chức Phiên họp cho ý kiến thẩm tra 2 dự thảo Nghị quyết nêu trên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết ban hành các Nghị quyết và đánh giá hồ sơ các dự án Nghị quyết được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đúng quy định, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

