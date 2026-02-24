Tập trung chuyển đổi số doanh nghiệp

Các đơn vị trực thuộc Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế khởi động xây dựng những ngày đầu năm. Ảnh: XL

Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế thành lập năm 1976 bắt đầu từ hoạt động thầu chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Đến nay, công ty đã mở rộng hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: Tư vấn, khảo sát thiết kế và thi công xây lắp, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản…

Ông Lê Quý Định, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế chia sẻ, năm 2026 đánh dấu một chặng đường mới với nhiều kỳ vọng mới và là cơ hội thu hút đầu tư cho khu vực trong và ngoài Nhà nước. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và các lĩnh vực liên quan đến đầu tư xây dựng như công ty. Để phục vụ sản xuất, kinh doanh, ngay trong những ngày đầu năm, nhiều đơn vị trực thuộc công ty đã làm việc xuyên Tết tạo nên khí thế mới trong năm Bính Ngọ.

Năm 2026, công ty phấn đấu đạt doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, cổ tức 10%. Đồng thời, công ty cũng tập trung đổi mới, nâng cao năng lực trong tất cả các lĩnh vực mũi nhọn. Riêng trong hoạt động nội bộ, công ty quan tâm công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự nhất là lực lượng nhân sự trẻ; hoàn thành chương trình chuyển đổi số, áp dụng văn phòng điện tử, số hóa hoạt động sản xuất kinh doanh.