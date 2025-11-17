Hơn 5.000 cơ hội việc làm và học nghề tại phiên giao việc làm khu vực miền Trung

Ứng viên tham gia phỏng vấn trực tiếp tại khu vực tuyển dụng của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố

Phiên giao dịch thu hút 23 đơn vị tham gia tuyển dụng trực tiếp, trực tuyến và thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố với tổng nhu cầu tuyển dụng 5.037 chỉ tiêu. Trong đó, lao động phổ thông chiếm gần 4.600 vị trí, phản ánh nhu cầu lớn về nguồn nhân lực sản xuất cuối năm. Ngành dệt may tiếp tục dẫn đầu với quy mô tuyển dụng cao: Công ty Scavi Huế tuyển 2.080 chỉ tiêu; Công ty TNHH May mặc HUAJING tuyển 513 người; Công ty Hanesbrands Việt Nam Huế tuyển hơn 300 vị trí, chủ yếu là công nhân may, kỹ thuật, chuyền trưởng.

Song song với sản xuất công nghiệp, xuất khẩu lao động tiếp tục là kênh thu hút NLĐ. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế tuyển 120 lao động thời vụ sang CHLB Đức với mức lương 48- 51 triệu đồng/tháng. Các DN như Daystar và Công ty CP Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia tuyển hàng trăm thực tập sinh, kỹ sư đi Nhật Bản với mức thu nhập 28 - 40 triệu đồng/tháng.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng sàn giao dịch việc làm Quốc gia trong tổ chức phiên giao dịch. Việc kết nối đa tỉnh trên nền tảng số giúp mở rộng không gian tuyển dụng, tăng tính lưu động cung - cầu lao động, tối ưu hóa so khớp hồ sơ nhờ dữ liệu lớn, đồng thời đảm bảo minh bạch thông tin tuyển dụng trên toàn quốc.

Đại biểu tham quan và tìm hiểu chức năng tra cứu việc làm trên hệ thống giao dịch điện tử

Phiên giao dịch theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến được đánh giá là giải pháp hiệu quả, góp phần thúc đẩy thị trường lao động khu vực phát triển đồng bộ, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho NLĐ và hỗ trợ DN ổn định sản xuất – kinh doanh.

Hoạt động nhằm thực hiện chương trình công tác năm 2025 của Cục Việc làm, tăng cường liên kết vùng trong giải quyết việc làm; hỗ trợ DN tiếp cận nguồn tuyển phục hồi sau mưa lũ và chuẩn bị nhân lực cho kế hoạch sản xuất đầu năm 2026; đồng thời tạo điều kiện để NLĐ tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều biến động.