Gần 9.000 vị trí việc làm trong và ngoài nước dành cho lao động Huế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài tặng cờ lưu niệm cho các doanh nghiệp tham gia ngày hội tuyển dụng

“Tháng việc làm” là hoạt động thường niên nhằm thực hiện kế hoạch việc làm của thành phố, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi, thanh niên, sinh viên mới ra trường, lao động yếu thế và người mất việc làm. Chương trình năm nay được triển khai đồng thời hai hình thức: trực tuyến qua sàn giao dịch việc làm online vieclamhue.vn và trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, giúp doanh nghiệp và ứng viên kết nối nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Đồng hành cùng sự kiện có 34 đơn vị, dự kiến tuyển dụng - tuyển sinh 8.775 vị trí trong và ngoài nước. Trong đó, 23 đơn vị tuyển dụng trong nước tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp dịch vụ; 6 đơn vị tuyển lao động đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng công bố hàng ngàn chỉ tiêu tuyển sinh, như Trường Cao đẳng Du lịch Huế, Công ty CP Hồng Đức. Trong đó, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn như Công ty Scavi Huế cần tuyển 2.080 lao động ngành may mặc, Công ty TNHH May mặc HAIYI Huế tuyển 1.050 vị trí. Ở mảng xuất khẩu lao động, các đơn vị như Công ty TNHHMTV Đầu Tư thương mại và Xây dựng Hải Phong, Công ty TNHH Đầu tư hợp tác quốc tế DAYSTAR… thông báo hàng trăm cơ hội đi làm việc ở nước ngoài theo Chương trình EPS Hàn Quốc, điều dưỡng tại Đức, Nhật Bản.

Người lao động làm hồ sơ tuyển dụng việc làm ngay sau lễ khai mạc

Ngoài cung cấp thông tin về thị trường lao động, “Tháng việc làm” còn hỗ trợ học sinh, sinh viên tìm kiếm việc làm, tư vấn hướng nghiệp, nâng cao kỹ năng phỏng vấn. Người lao động được khuyến khích chuẩn bị CV, tìm hiểu pháp luật lao động để bảo vệ quyền lợi khi làm việc tại doanh nghiệp.

Trong suốt thời gian diễn ra (5/9 - 5/10/2025), Sàn giao dịch việc làm online mở liên tục, doanh nghiệp và người lao động có thể đăng nhập để phỏng vấn qua Google Meet. Hình thức trực tiếp sẽ diễn ra vào các ngày 5/9, 20/9 và 5/10/2025 tại Sàn giao dịch việc làm.

Ban Tổ chức mong muốn nhận được sự phối hợp của các cơ quan, doanh nghiệp và người lao động để “Tháng Chín - mùa thu tuyển dụng” thành công, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế - xã hội thành phố Huế.