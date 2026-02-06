Lãnh đạo thành phố Huế đón các đoàn đến thăm, chúc Tết

Thiếu tướng Ngô Nam Cường tặng quà chúc Tết đến Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế

Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Thiếu tướng Ngô Nam Cường gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế. Đồng chí đánh giá cao những kết quả nổi bật mà thành phố đạt được trong năm qua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh. Thiếu tướng khẳng định, trong thành tựu chung đó có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn.

Thông tin về một số kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong năm qua, Thiếu tướng Ngô Nam Cường cho biết: Toàn Quân khu đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả thiết thực. Lực lượng vũ trang Quân khu cũng tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giúp Nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Đặc biệt, Thiếu tướng Ngô Nam Cường nhấn mạnh những kết quả nổi bật của Chiến dịch “Quang Trung” vừa qua. Với sự chỉ đạo quyết liệt, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, chiến dịch đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, yêu cầu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Thông qua chiến dịch, năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và khả năng cơ động, sẵn sàng xử lý các tình huống của lực lượng vũ trang được nâng lên rõ rệt. Thành công của Chiến dịch “Quang Trung” tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Ngô Nam Cường bày tỏ mong muốn thời gian tới, Quân khu 4 và thành phố Huế tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và gia đình chính sách, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Chí Tài trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quân khu 4 đối với Huế trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, thành phố luôn xác định nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hỗ trợ địa phương phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài chúc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 năm mới sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.

*Cùng ngày, đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của thành phố đã có buổi tiếp xã giao bà Vonekham Cheuangmanivong, tân Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng, nhân dịp bà nhận nhiệm vụ công tác mới và đến chào, chúc tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 lãnh đạo thành phố Huế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh tặng quà lưu niệm đến bà Tổng Lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng

Buổi tiếp diễn ra trong không khí thân mật, hữu nghị, thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Đây là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa thành phố Huế với các địa phương của nước bạn Lào, nhất là các địa phương khu vực Nam Lào trong giai đoạn mới.

Tại buổi tiếp, đồng chí Hoàng Hải Minh nhiệt liệt chào mừng bà Vonekham Cheuangmanivong trên cương vị tân Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại thành phố Đà Nẵng; đồng thời gửi tới bà Tổng Lãnh sự cùng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ công tác của mình, bà Tổng Lãnh sự sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trong việc vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa thành phố Huế với các địa phương Lào nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương của nước bạn Lào; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác một cách sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh như giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch, thương mại, đầu tư, văn hóa và giao lưu nhân dân. Thành phố Huế sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, trong đó có việc hỗ trợ các địa phương Lào tăng cường xuất khẩu hàng hóa qua Cảng biển Chân Mây, góp phần thúc đẩy kết nối logistics, phát triển kinh tế và thương mại hai bên.

Tổng Lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc Tết đến lãnh đạo thành phố Huế

Bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo thành phố Huế, bà Vonekham Cheuangmanivong gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, cùng toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế. Bà Tổng Lãnh sự khẳng định, phía Lào mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng, toàn diện với các địa phương Việt Nam, trong đó có thành phố Huế, đặc biệt trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch, thương mại; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực làm tốt vai trò cầu nối, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu và kết nối Nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Buổi tiếp xã giao và chúc Tết của lãnh đạo thành phố Huế với tân Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của các địa phương trong việc giữ gìn, vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, góp phần củng cố lòng tin chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước ngày càng phát triển bền vững.