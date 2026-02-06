  • Huế ngày nay Online
Vinh danh tác giả, tác phẩm đoạt Giải thưởng báo chí về Khoa học công nghệ

Vượt qua nhiều tác phẩm tiêu biểu, 22 tác phẩm, nhóm tác phẩm xuất sắc nhất đã vinh dự nhận Giải thưởng báo chí về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025.

Các tác giả giành giải Nhất Giải thưởng báo chí về Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025. 

Ngày 6/2, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao Giải thưởng báo chí về Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025.

Giải thưởng báo chí về Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, mà còn là cơ hội để cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong việc truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo; thúc đẩy ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đời sống và sản xuất.

Tiếp nối thành công từ các năm trước, Giải thưởng báo chí về Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, tham gia của hầu hết các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương.

Năm 2025, Ban Tổ chức đã nhận được gần 700 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả.

Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện các mặt hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và gắn chặt với thực tiễn của đời sống. Nhiều tác phẩm có chất lượng chuyên môn tốt, chủ đề mang tính thời sự cao, phản ánh sinh động những kết quả nổi bật trong thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tại sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 cho 22 tác phẩm/nhóm tác phẩm, gồm 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Nhất được nhận Cúp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và phần thưởng; các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích được nhận Giấy chứng nhận, Cúp và phần thưởng. 

Tại lễ trao giải Giải thưởng báo chí về Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025, Báo Nhân Dân được trao 1 giải Khuyến khích cho tác phẩm “Bảo đảm an ninh kinh tế số: Từ ứng phó thách thức đến kiến tạo phát triển” của nhóm tác giả Doãn Trà My, Phạm Quang Huy, Đỗ Thị Bích Liên, Bùi Ngọc Hiếu, Nguyễn Đăng Phi, Trần Duy Long.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, Giải thưởng Báo chí năm nay cho thấy sự trưởng thành rõ nét của báo chí viết về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của nước nhà.

Điều đáng ghi nhận là nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh thành tựu, mà đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi của phát triển: từ đổi mới thể chế khoa học và công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đến chuyển đổi số ở cơ sở, ứng dụng công nghệ trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp và đời sống xã hội. Nhiều nhà báo đã đi cùng thực tiễn, đi cùng địa phương, doanh nghiệp và nhà khoa học. Những tác phẩm đó cho thấy báo chí đã đi sâu hơn vào thực chất, đặt ra những câu hỏi đúng và gợi mở những lời giải có giá trị cho quá trình phát triển.

Cũng tại lễ trao Giải, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ phát động Giải thưởng Báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. 

Giải thưởng năm 2026 tiếp tục được tổ chức với tinh thần đồng hành cùng việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tập trung phản ánh sâu sắc hơn quá trình đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ chủ trương, chính sách vào thực tiễn đời sống, vào sản xuất, kinh doanh và quản trị xã hội. 

9 thành tựu, sự kiện tiêu biểu năm 2025

Tại sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố 9 thành tựu/sự kiện tiêu biểu năm 2025. Theo đó, các sự kiện gồm:

1. Quốc hội thông qua 10 đạo luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng thể chế cho phát triển đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước.

2. Triển lãm thành tựu Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Quốc gia nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh (2/9/1945-2/9/2025); và phát hành đặc biệt các bộ tem quan trọng của đất nước: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025); Kỷ niệm 80 năm thành lập Ngành Công an nhân dân (1945-2025); Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025); Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (1946-2026).

3. Tái khởi động điện hạt nhân Ninh Thuận - Trụ cột cho an ninh năng lượng quốc gia.

4. Làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo sản phẩm xe thiết giáp bằng công nghệ trong nước (xe chiến đấu bộ binh XCB-01, xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC 02)

5. Làm chủ và áp dụng thành công quy trình công nghệ giám định ADN thế hệ mới NGS-SNP trong giám định hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam.

6. Phủ sóng mạng 5G toàn quốc, phục vụ chuyển đổi số và bảo đảm quốc phòng, an ninh

7. Nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa quốc tế vắc-xin dịch tả lợn châu Phi AVAC ASF LIVE.

8. Làm chủ và thương mại hóa 2 dòng sản phẩm nhiên liệu đặc chủng Jet A 1K và DO L- 62

9. Công ước Hà Nội - Dấu mốc toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

